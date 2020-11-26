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На стройке в Минске насмерть разбился 33-летний рабочий

26.11.2020 09:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На стройке в Минске насмерть разбился 33-летний рабочийМинске насмерть разбился 33-летний рабочий" class="one-news__figure-img">

На одной из строек в Минске погиб рабочий – его тело было найдено с признаками падения с высоты. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Рабочий 1987 года рождения погиб на стройке многоквартирного дома в Минске. Мужчина был найден с признаками падения с высоты. Согласно предварительным данным, он мог упасть с высоты 10-го этажа.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, были опрошены очевидцы трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Теги: Минск
 
 
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На одной из строек в Минске погиб рабочий – его тело было найдено с признаками падения с высоты. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Следственного...
 
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