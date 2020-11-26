﻿ «Построим быстро». В Ленинском районе планируют открыть новый физкультурно-оздоровительный комплекс. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Построим быстро». В Ленинском районе планируют открыть новый физкультурно-оздоровительный комплекс

26.11.2020 09:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чего не хватает в новых микрорайонах Ленинского района, и появится ли новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Лошице? Об этом и многом другом рассказал гость программы «Большой город» Петр Шостак, глава администрации Ленинского района.

Илона Волынец, ведущая:
Во всем большом городе очень пользуются популярностью физкультурно-оздоровительные комплексы. Есть ли где заниматься спортом в Ленинском районе?

«Построим быстро». В Ленинском районе планируют открыть новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района:
На самом деле достаточно спортивно-оздоровительных комплексов, спортивных сооружений на территории нашего Ленинского района. По количеству футбольных полей Ленинский район в лидерах в Минске. У нас практически все футбольные поля в учреждениях образования прошли реконструкцию либо модернизацию. Остается несколько футбольных полей, но они опять-таки в плане – два футбольных поля. Разрабатывается проектно-сметная документация, в следующем году мы приступим к их модернизации.

«Рощу никто не вырубал». Как в Ленинском районе озеленяют территорию?

«Построим быстро». В Ленинском районе планируют открыть новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Илона Волынец:
В 2021 году в Лошице построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Быть ли этому проекту или пока не быть?

«Построим быстро». В Ленинском районе планируют открыть новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Петр Шостак:
Да, мы уже к этому проекту приступим даже в 2020 году. Буквально, думаю, через недельку мы уже будем заходить на строительную площадку. Нормативный срок строительства этого объекта 16 месяцев, мы практически без малого в следующем году его завершим. Это будет физкультурно-оздоровительный комплекс типа «Мандарина», который есть в городе. Там тот же самый польский подрядчик, который строил ФОК «Серебрянка». Думаю, что многие теннисные корты тоже их знают, поэтому подрядчик надежный. Я думаю, что этот физкультурно-оздоровительный комплекс построим так же быстро, как это предусмотрено проектно-сметной документацией.

Люди в материале: Илона Волынец, Петр Шостак

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Чего не хватает в новых микрорайонах Ленинского района, и появится ли новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Лошице? Об этом и многом...
 
Новости дня
Новости разные
 
80-летняя Светлана Светличная экстренно госпитализирована с инсультом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика