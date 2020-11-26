ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К стачке присоединяются новые лица – из Минска, Солигорска, Новополоцка

26.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Тем временем партнерам ОАО «Нафтан» предложат пересмотреть отношения из-за репрессий.

В четверг к стачке присоединился еще один работник ОАО «Нафтан» Сергей Еремеев.

К стачке присоединяются новые лица – из Минска, Солигорска, Новополоцка

Накануне активисты стачкома новополоцкого предприятия общались со Светланой Тихановской. Она попросила у них список иностранных партнеров ОАО «Нафтан»: тех будут призывать к пересмотру отношений в связи с продолжающимися на предприятии репрессиями.

Тихановская поблагодарила работников «Нафтана» за их протест и отметила, что все, кто был уволен за свою гражданскую позицию, будут восстановлены на рабочих местах после победы демократии, сообщили в стачкоме предприятия. В настоящее время известно о не менее трех уволенных нафтановцах.

К стачке присоединяются новые лица – из Минска, Солигорска, Новополоцка

К стачке присоединяются новые лица – из Минска, Солигорска, Новополоцка

К национальной стачке накануне присоединились и рабочие других предприятий: Александр Жердев с Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова, инженер-электроник ОАО «ЛМЗ Универсал» УПП «Нива-холдинг» (Солигорск) Игорь Осипян и мастер ДПУП «Окнасервисцентр», входящего в этот же холдинг, Сергей Рулинский.

«Все, дорогая, я в стачке!» Когда муж не мог поступить по-другому

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тем временем партнерам ОАО «Нафтан» предложат пересмотреть отношения из-за репрессий.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Построим быстро». В Ленинском районе планируют открыть новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика