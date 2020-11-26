Невзоров: Кремль вытирание ног об себя уже ощутил

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Известный публицист – о трех проблемах Путина.

Турция

– Вот сейчас, сделав из Карабаха такую симпатичную закуску для себя, главный турок очень демонстративно ковыряет в своих геополитических зубах и откровенно присматривает объект для новой турецкой победы. И, конечно, он видит в этом качестве главного кандидата, несомненно, Россию, – рассуждает Александр Невзоров на Эхе Москвы . – Потому что та бутафорская роль Азербайджана в карабахской войне – секрет Полишинеля, перестала быть секретом.

Скрывать особо нечего и Эрдогану, про которого справедливо все понимают, что он стоит за всем, очень понравилось звездеть в мире. Особым умом он, как, в общем, все политики не блещет, и он для себя выяснил, что даже маленькая победа гораздо вкуснее членства в НАТО и соблюдения правил.

И даже если сейчас шокированные европейцы его из НАТО попрут за наглость и средневековую кровожадность, потому что он будет показывать это и дальше, то оно особо не опечалится. Он этот натовский тоскливый фуршет с сухариками легко покинет ради какой-нибудь отбивной, которую можно сделать из Крыма.

Приднестровье

– Вторая серьезная угроза, есть вторая ловушка – это Приднестровье. Мы знаем, что сейчас президентом Молдовы стала красивая категоричная дама, которая сразу сдала тест на Крым, сразу объяснила миру, чьим является с её точки зрения Крым.

И она же однозначно сказала, что российские миротворцы должны регион покинуть. По сути дела, она свои туфельки вытерла о Кремль, и Кремль это вытирание ног об себя уже ощутил. Сам-то он, честно говоря, это вытирание переживет, потому что это Приднестровье ему нафиг не нужно. Но это вытирание может заметить электорат. И вот как ему здесь отвечать?

Беларусь

– И мы видим эти три задницы многоягодичные для России, каждая из которых – что Турция, что Приднестровье, что Беларусь – это всё серьезные факторы, которые могут обрушить мгновенно так называемое доверие электората…