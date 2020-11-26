Врач БСМП, рассказавший об отсутствии алкоголя в крови Бондаренко, сделал признание на камеру

Источник материала: Ежедневник

скриншот видео ctv.by

Видео, в котором медик признает свою «ошибку», показало накануне СТВ. Из сюжета также выяснилось, что правоохранительные органы прослушивали телефонные разговоры членов семьи Романа Бондаренко после его гибели.

Автор сюжета СТВ Григорий Азаренок заявил, что Роман Бондаренко, погибший в «дворовой драке», поступил в Больницу скорой медицинской помощи с алкогольной интоксикацией. Общественный резонанс, который вызвала гибель Бондаренко, журналист гостелеканала назвал «чудовищным эмоциональным фоном, подогреваемым с помощью политических и медиатехнологий».

Сюжет подкреплен видеопризнанием врача-анестезиолога больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина, который передал информацию об отсутствии алкоголя в организме Бондаренко журналистке Tut.by Екатерине Борисевич. Напомним, что и врач, и журналистка в данный момент задержаны.

Как следует из видеозаписи, Артем Сорокин признает свою вину и выражает готовность понести наказание. Свой поступок он называет «ошибкой» и «необдуманным шагом», который заключается в том, что он поддался на уговоры журналистки и передал ей информацию из медицинской документации. Речи о том, что эта информация была недостоверной, в видеопризнании не идет.

Врач утверждает, что на него не оказывается никакого давления и что его интересы защищает выбранный им адвокат.

Сорокин обращается также к своим коллегам, просит их не повторять его ошибок и «лезть в политику». Он заявляет о том, что испытывает чувство вины за то, что его поступок вызвал такой общественный резонанс и «негативно сказался на ситуации в стране».

«Единственное, чего я хочу, — вернуться в семью, к жене, детям, на любимую работу», - говорит врач.

Что же касается достоверности информации об отсутствии алкогольного опьянения Бондаренко, то ее в сюжете СТВ комментирует уже заместитель генерального прокурора Геннадий Дыско. По его словам, «опубликованные в сети Интернет копии документов о результатах отсутствия этилового спирта в крови Романа Бондаренко оформлены в условиях срочного оказания медицинской помощи, не учитывают весь спектр необходимых исследований для установления состояния пациента». Дыско подчеркивает, что в опубликованных документах не приводятся результаты исследования других биологических сред на содержание этанолов, в том числе мочи. По результатам судебно-химической экспертизы в биологических средах Романа Бондаренко, взятых медработниками тогда же в больнице скорой медицинской помощи, обнаружен алкоголь, отметил замгенпрокурора.





В сюжете подчеркивается, что врач совершил должностное преступление, поддавшись на уговоры журналистки Катерины Борисевич. При этом отмечено, что в момент подготовки материала она не обладала статусом журналиста, так как Министерство информации приостановило статус СМИ для Tut.by.

Заместитель генпрокурора также обращается с предупреждением к медицинским работникам и призывает их помнить, к каким последствиям может привести «незаконное или поспешное предоставление информации», которой они обладают.

Затронута в сюжете и тема подготовки к прощанию с Романом Бондаренко. Как выяснилось, телефонные разговоры членов семьи Романа прослушивались. В сюжете приведены записи, которые призваны иллюстрировать намерение «активистов, журналистов, правозащитников и прочей рати цветной революции» сделать из вдовы Бондаренко символ оппозиции, а самого Романа представить в роли «нового Флойда».