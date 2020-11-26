ФРГ продлевает и ужесточает локдаун из-за коронавируса

Источник материала: АФН

В Германии впредь могут одновременно встречаться дома или в общественных местах не более пяти человек из двух домохозяйств.

Это и целый ряд других дополнительных ограничений договорились ввести канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель в ходе очередной видеоконференции в среду, 25 ноября.

Необходимость таких мер представители правительства страны объясняют тем, что действующий с начала ноября так называемый мягкий локдаун до сих пор не дал ожидаемых результатов. Ежедневный прирост случаев заражения остается высоким (18 633 новых позитивных тестов к утру 25 ноября), а число умерших инфицированных даже растет (на 410 за минувшие сутки).

По этой же причине решено продлить действующий со 2 ноября мягкий локдаун до начала января 2021 года, но формально - пока как минимум до 20 декабря: согласно закону об эпидемиологической защите, ограничительные меры нельзя вводить дольше чем на 4 недели. Каждый раз их необходимо продлевать.

И назвать мягким продленный локдаун будет уже трудно. Это касается в первую очередь социальных контактов. Впредь встречаться смогут не более пяти человек из двух домохозяйств. Не в счет - дети до 14 лет из тех же семей. На время главных для немцев Рождественских праздников, а также в Новый год делается исключение: с 23 декабря до 1 января семейные торжества можно будет проводить в более широком кругу: до 10 человек без учета детей.

Такие же послабления будут и в новогоднюю ночь. Но от коллективного фейерверка в оживленных местах придется отказаться. И организованных народных гуляний по случаю встречи Нового года в этот раз тоже не будет.

В компетенции отдельных федеральных земель - ослабление или ужесточение карантинных мер. Но меры могут быть ослаблены в случае, если прирост числа заражений в том или ином регионе в течение недели не превысит 50 на 100 тысяч жителей. Если же этот показатель превысит 200 случаев, то локдаун может быть ужесточен.

Остаются закрытыми рестораны, бары, театры, кино, тренажерные залы, спортивные секции, бордели, массажные салоны и большинство прочих предприятий досуга и сферы обслуживания. А для магазинов с декабря вводятся дополнительные ограничения: на каждого покупателя должно приходиться не менее 25 квадратных метров торговой площади. Если же она составляет 800 квадратных метров или меньше, то - по одному на 10 квадратных метров.

На зимние каникулы, которые в разных федеральных землях начинаются в разное время, чтобы разгрузить автобаны, в этот раз предлагается распустить школьников раньше всех сроков - уже с 19 декабря. А чтобы избежать давки в общественном транспорте и повышенного риска вспышек пандемии в школах, в регионах с высоким числом заражений рекомендуют по возможности ополовинить классы. Одна половина учеников учится в школе, другая - дома, дистанционно. Через неделю они меняются местами.

Защитные маски предписывается впредь носить не только в общественном транспорте, магазинах и на торговых улицах, но практически во всех публичных закрытых помещениях, в центральных районах городов и в школах, начиная с 7-го класса.