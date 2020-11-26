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Украина выразила протест России после гибели военного в Донбассе

26.11.2020 09:51 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук выразил протест российской стороне из-за гибели украинского военнослужащего 72-й отдельной механизированной бригады Вячеслава Минкина.

Об этом сообщается на странице делегации Украины в ТКГ в Facebook.

«Глава украинской делегации потребовал от представителей Российской Федерации расследования этого преступления и наказания виновных, а от Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ — содействия в этом расследовании», — говорится в сообщении.

Помимо этого, Кравчук потребовал от российской стороны как от участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить до конца этого года свою позицию относительно необходимости выполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне в Париже в 2019 году, передает РБК.

Представители украинской делегации также предложили провести до конца 2020 года новую встречу на высшем уровне в «нормандском формате». Там высказали мнение, что такая встреча послужила бы выходом из сложившейся ситуации в переговорах по Донбассу, а также подвела бы итоги попыток выполнения договоренностей, достигнутых по результатам Парижского саммита в декабре 2019 года. Помимо этого, украинская делегация предложила обсудить планы дальнейшего их выполнения.

Как сообщается на странице пресс-службы Фастовского горсовета в Facebook, 31-летний Вячеслав Минкин погиб 24 ноября от ранения, полученного от пули снайпера под Авдеевкой.

 
 
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Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук выразил протест российской стороне из-за гибели украинского военнослужащего 72-й...
 
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