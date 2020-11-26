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Беларуси напомнили о необходимости исполнять правила ЕАЭС

26.11.2020 09:51 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Коллегия Евразийской экономической комиссии 24 ноября приняла решение уведомить Беларусь о необходимости исполнения права Евразийского экономического союза.

«Действия по разрешительному порядку вывоза лома и отходов черных и цветных металлов из Республики Беларусь в государства-члены ЕАЭС, а также отсутствие национального режима в рамках единого рынка услуг оптовой торговли, Коллегия квалифицировала как препятствие, имеющее признаки барьера на внутреннем рынке Союза», - говорится в сообщении ЕЭК.

Коллегия напомнила, что согласно праву ЕАЭС во взаимной торговле товарами государства Союза не применяют ввозные и вывозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), меры нетарифного регулирования, специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры, за исключением случаев, предусмотренных Договором о Союзе.

«Также на основе положений Договора о торговле услугами государства-члены ЕАЭС обязались создать единый рынок услуг, в том числе в сфере оптовой торговли без ограничений, изъятий и дополнительных требований», - отмечается в сообщении.

 
 
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Коллегия Евразийской экономической комиссии 24 ноября приняла решение уведомить Беларусь о необходимости исполнения права Евразийского экономического союза.
 
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