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Госдеп США призвал власти Беларуси освободить задержанных в стране журналистов

26.11.2020 09:51 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Госдепартамент США в среду призвал белорусские власти "уважать свободу СМИ", а также "немедленно и без каких-либо условий" отпустить задержанных в стране журналистов.

"США призывают белорусские власти уважать свободу СМИ и прекратить запугивание и преследование журналистов, они должны немедленно и без каких-либо условий освободить тех, кто был задержан исключительно за выполнение своего профессионального долга", - написал в Twitter заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Кейл Браун, передает ТАСС.

24 ноября Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщала, что со дня выборов президента представителей СМИ задерживали 363 раза. По подсчетам ассоциации, 77 журналистов подверглись административному аресту. 12 журналистов находятся в изоляторах временного содержания по административным или уголовным делам.

 
 
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Госдепартамент США в среду призвал белорусские власти "уважать свободу СМИ", а также "немедленно и без каких-либо условий" отпустить задержанных в стране...
 
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