Роналду о Марадоне: «Один из лучших в истории. Непревзойденный волшебник. Он ушел слишком рано»









«Сегодня я прощаюсь с другом, а мир – с вечным гением. Один из лучших в истории. Непревзойденный волшебник.





Он ушел слишком рано, но оставляет безграничное наследие и пустоту, которую не заполнит никто. Спи спокойно, великий. Ты никогда не будешь забыт», – написал Роналду.