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Политзаключённым признали минчанина, которого преследуют за надпись "Не забудем"

26.11.2020 09:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитники признали Игоря Самусенко политзаключённым и потребовали его немедленного освобождения. Соответствующее заявление появилось на правозащитном сайте "Весна", передает "Еврорадио".


Надпись "Не забудем" возле народного мемориала Тарайковского / " Наша Ніва"​

Игорь Самусенко сделал надпись "Не забудем" недалеко от места убийства Александра Тарайковского (вблизи станции метро "Пушкинская" в Минске). Ему предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — ч. 2 ст. 339 ("Хулиганство") и ч. 2 ст. 218 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общественно опасным способом или повлекшее причинение ущерба в крупном размере").

На это правозащитники заявляют:

"Написание на асфальте надписи "Не забудем" не является проявлением хулиганства.

Содержание надписи, место, в котором она была сделана (место убийства сотрудниками милиции демонстранта Александра Тарайковского), в контексте общественно-политических событий и публичных общественных дискуссий, политических протестов, происходящих в стране в течение последних трёх месяцев, свидетельствуют о том, что мотивом её нанесения было выражение мнения на данные общественно значимые темы".

По их мнению, такое высказывание Самусенко попадает под защиту Международного пакта о гражданских и политических правах и не имеет ничего общего с предъявленными обвинениями.

Правозащитники подчёркивают, что Самусенко не посягал на сакральные или историко-культурные ценности, не уничтожил их. В надписи нет нецензурной лексики либо языка вражды и ненависти.

"Надпись "Не забудем" на асфальте тротуара не могла привести к значительному повреждению или уничтожению дорожного покрытия, и материальный ущерб от такой надписи явно носил символический характер", — констатируют они.

Правозащитники считают, что размер материального ущерба был искусственно завышен, чтобы обвинить Самусенко в умышленном повреждении имущества в крупном размере. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы.


Правозащитники требуют немедленно освободить Самусенко и прекратить его уголовное преследование, а также освободить всех политзаключённых и прекратить политические репрессии в стране.

Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна" (закрыт властями), РОО "Правовая инициатива", Белорусский документационный центр, инициативная группа "Идентичность и право", простое общество "Инициатива FORB", Белорусский ПЕН-центр, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", Центр правовой трансформации "Lawtrend", РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", РОО "Правовая инициатива”.

Всего в Беларуси признали политзаключёнными уже 144 человек, полный список можно увидеть здесь.
 
Теги: Минск
 
 
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Правозащитники признали Игоря Самусенко политзаключённым и потребовали его немедленного освобождения. Соответствующее заявление появилось на...
 
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