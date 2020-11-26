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Строительство "Газпром центра" хотят затянуть ещё на четыре года
Источник материала: Партизан
Строительство "Газпром центра" на месте автовокзала "Московский" хотят затянуть до конца 2024 года.
Так выглядело строительство "Газпром центра" в конце 2019-го / TUT.by
Компания "Газпром Трансгаз Беларусь", которая ведёт строительство, просит материнскую компанию "Газпром" обратиться с такой просьбой к Александру Лукашенко, пишет
Строительство многофункционального комплекса "Газпром центр" началось в 2015 году. Сдать его планировалось в конце 2020-го.
Однако летом 2016 года все работы на объекте были свёрнуты, а потом стройку и вовсе законсервировали. Расконсервировали стройку только через год.
Проблемы со строительством возникли из-за сложного грунта, на котором возводят 189-метровое здание. Только весной 2020-го всё было готово к тому, чтобы уложить железобетонную плиту фундамента. Работы по её укладке завершили в начале осени.
Эти обстоятельства и вынуждают "Газпром" просить о продлении сроков строительства на четыре года.
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Строительство "Газпром центра" на месте автовокзала "Московский" хотят затянуть до конца 2024 года.
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