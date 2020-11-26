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«Воду носили из колонки, печь топили брикетом». Как изменилась работа фельдшера ФАПа за 20 лет?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Что общего у современных ФАПов и земской медицины? И в чем секрет душевности всех сельских фельдшеров? В программе «
Деревни мельчают, и поток пациентов в ФАПы уже не тот, что еще, к примеру, в советские годы. Но принцип работы современных фельдшерско-акушерских пунктов все тот же: быть как можно ближе к людям. Сохранить в области стремятся даже те ФАПы, на которые сейчас приходится всего по 300 жителей. Были бы кадры.
Алеся Бельская, заместитель главного врача Копыльской ЦРБ:
Вот так приехала по распределению после Слуцкого медколледжа и осталась работать, а потом вышла замуж и стала совсем «своей» Валентина Кашкан. В этом году ее ФАП признали лучшим в республике. Медик «на все руки» уже 30 лет бессменно заботится о здоровье местных жителей.
Яна Шипко, корреспондент:
Валентина Кашкан, заведующая Тепленьским фельдшерско-акушерским пунктом Узденской ЦРБ:
Весь коллектив ФАПа – это сама заведующая. В уютном аккуратном домике с фельдшером соседствует парикмахерская. Деревня Теплень когда-то привлекла выпускницу медколледжа теплым названием, оставаться в городе не хотелось. О решении Валентина Ивановна ни разу не пожалела. Хотя условия поначалу были тяжелые. Это сегодня Теплень по инфраструктуре под стать успешным агрогородкам. Есть и Дом культуры, и стадион, и детский садик, и даже фитнес-клуб.
Валентина Кашкан:
Яна Шипко:
Валентина Кашкан:
У кого давление подскочило, у кого температура. Кто-то на уколы приходит. Один раз в неделю прием анализов. Пожилым людям очень удобно, никуда ехать не нужно.
Валентина Кашкан:
Яна Шипко:
Валентина Кашкан:
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Новости Беларуси. Что общего у современных ФАПов и земской медицины? И в чем секрет душевности всех сельских фельдшеров? В программе «Центральный регион»...
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