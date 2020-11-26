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В Мозыре мужчина изготовил более 1000 «ежей»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 1 000 «ежей» изготовил житель Мозыря. Позже мужчина планировал передать металлические изделия другим людям для повреждения автошин спецтранспорта правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также мужчина являлся администратором одного из деструктивных Telegram-каналов. Человека, который сможет доставить изделия в Минск, обвиняемый искал в радикальном чате.
Для этого он опубликовал фотографию металлических конструкций, а также разместил инструкцию по их применению и информацию о поражающих свойствах.
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Действия обвиняемого квалифицированы как приготовление к участию в массовых беспорядках. Мужчина заключен под стражу.
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Новости Беларуси. Более 1 000 «ежей» изготовил житель Мозыря. Позже мужчина планировал передать металлические изделия другим людям для повреждения автошин...
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