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Анатолий Исаченко и Дмитрий Крутой проведут личные приёмы граждан 26 ноября

26.11.2020 09:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В стране продолжаются личные встречи представителей власти и граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 ноября со своими вопросами можно обратиться к заместителю главы Администрации Президента. Дмитрий Крутой начнет прием с 10:00. Он будет вестись по предварительной записи в Минске по адресу улица Кирова, 43.

Анатолий Исаченко и Дмитрий Крутой проведут личные приёмы граждан 26 ноября

Вникать в проблемы жителей Столбцовского района сегодня будет заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко. Прием граждан пройдет с 14:00 до 16:00 часов в здании Вишневецкого сельского исполкома, также при условии предварительной записи.

Анатолий Исаченко и Дмитрий Крутой проведут личные приёмы граждан 26 ноября

В обоих случаях обратиться к представителям власти можно не только с житейскими проблемами, но и по важным юридическим или экономическим вопросам, которые касаются предпринимательской деятельности.

Люди в материале: Анатолий Исаченко, Дмитрий Крутой

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В стране продолжаются личные встречи представителей власти и граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 ноября со своими вопросами...
 
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