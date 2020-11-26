Обстановка на границе: выезда в страны ЕС ожидают около полутора тысяч фур

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 ноя - Sputnik. Примерно 1,5 тысячи грузовых автомобилей ждут сейчас (по состоянию на 8:00 - Sputnik) на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей, следует из оперативных данных Государственного пограничного комитета (ГПК).

На литовском направлении самым загруженным пунктом пропуска на утро четверга стала "Котловка", где скопилось 340 большегрузов. Получше ситуация в "Каменном Логе" (280), "Бенякони" (200) и "Привалке" (160).

На границе с Латвией большие пробки на данный момент в "Урбанах" – 300 фур, более спокойная ситуация в "Григоровщине" (150 грузовиков).

На польском направлении в "Берестовице" на утро четверга скопилось 45 машин.

Всего в очередях на белорусской границе на выезд в страны ЕС стоят 1475 большегрузов. За сутки количество грузового транспорта уменьшилось всего на несколько десятков.

Гродненская региональная таможня ранее проинформировала, что литовская сторона снова неритмично принимает транспорт, из-за чего в пунктах пропуска скапливаются большие очереди.

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