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Обстановка на границе: выезда в страны ЕС ожидают около полутора тысяч фур
26.11.2020 09:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 ноя - Sputnik. Примерно 1,5 тысячи грузовых автомобилей ждут сейчас (по состоянию на 8:00 - Sputnik) на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей, следует из оперативных данных Государственного пограничного комитета (ГПК).
На литовском направлении самым загруженным пунктом пропуска на утро четверга стала "Котловка", где скопилось 340 большегрузов. Получше ситуация в "Каменном Логе" (280), "Бенякони" (200) и "Привалке" (160).
© Sputnik / Ирина Букас
На границе с Латвией большие пробки на данный момент в "Урбанах" – 300 фур, более спокойная ситуация в "Григоровщине" (150 грузовиков).
На польском направлении в "Берестовице" на утро четверга скопилось 45 машин.
Всего в очередях на белорусской границе на выезд в страны ЕС стоят 1475 большегрузов. За сутки количество грузового транспорта уменьшилось всего на несколько десятков.
Гродненская региональная таможня ранее проинформировала, что литовская сторона снова неритмично принимает транспорт, из-за чего в пунктах пропуска скапливаются большие очереди.
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Ситуация на границе Беларуси с Евросоюзом почти не изменилась за минувшие сутки: больше всего машин скопилось на литовском направлении в "Котловке".
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