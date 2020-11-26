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Дженнифер Лопес показала самый удобный и небанальный образ на зиму

26.11.2020 09:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Певица Дженнифер Лопес снова удивила поклонников: звезда составила самый практичный и уютный образ на зиму, разбавив его необычным сияющим аксессуаром.

Джей Ло - поклонница эффектных нарядов не только в клипах, но и в обычной жизни. Певица обожает наряжаться даже для похода в ближайший супермаркет, задавая модный тон на будущий сезон. При всем при этом латиноамериканка никогда не пренебрегает своим комфортом.

В сети обсуждают новое появление Дженнифер Лопес на публике: неофициальный образ звезды поклонники назвали самым удобным и стильным решением наступающей зимы.

Для прогулки Лопес выбрала спортивный костюм пастельного оттенка с принтом тай-дай, эко-шубу молочного цвета и рыжие угги.

Казалось бы, как можно обыграть настолько простой и повседневный аутфит? Певица сделала ставку на самый необходимый аксессуар 2020 года, и не прогадала. Защитная маска из блестящей ткани привлекла внимание всех, так как выглядела как произведение ювелирного искусства.

Образы певицы всегда вдохновляли многих знаменитостей: так, Бузову обвинили в копировании образа Джей Ло, а похудевшую Волочкову и вовсе перепутали с ней.

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Поп-дива знает толк в моде: в сети обсуждают повседневный наряд звезды, сочетающий комфорт, красоту и "модную искорку".
 
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