А. Н. Радищев: посмотрите выставку онлайн

Источник материала: Sputnik Беларусь

Начала работу новая онлайн-выставка "Я взглянул окрест меня: Вольность и духовность", основанная на интересных документальных материалах, которые раскрывают жизненный и творческий путь писателя и просветителя XVIII века Александра Николаевича Радищева (1749–1802), автора "Путешествия из Петербурга в Москву" и оды "Вольность".

На выставке представлены экспонаты, отражающие эволюцию представлений писателя о современной ему действительности, уникальные фотографии фресок из семейной церкви Радищевых, предметов быта, окружавших писателя.

Выставка разработана Московским государственным университетом технологий и управления им. К. Г. Разумовского при поддержке Министерства просвещения России.

Выставка будет работать по 31 декабря 2020 г. Познакомиться с экспонатами выставки можно бесплатно на сайте .

Материал опубликован на коммерческой основе.