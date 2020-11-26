|
А. Н. Радищев: посмотрите выставку онлайн
26.11.2020 09:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Начала работу новая онлайн-выставка "Я взглянул окрест меня: Вольность и духовность", основанная на интересных документальных материалах, которые раскрывают жизненный и творческий путь писателя и просветителя XVIII века Александра Николаевича Радищева (1749–1802), автора "Путешествия из Петербурга в Москву" и оды "Вольность".
На выставке представлены экспонаты, отражающие эволюцию представлений писателя о современной ему действительности, уникальные фотографии фресок из семейной церкви Радищевых, предметов быта, окружавших писателя.
Выставка разработана Московским государственным университетом технологий и управления им. К. Г. Разумовского при поддержке Министерства просвещения России.
Выставка будет работать по 31 декабря 2020 г. Познакомиться с экспонатами выставки можно бесплатно на
Материал опубликован на коммерческой основе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ознакомиться с уникальными экспонатами, рассказывающими о жизни писателя, можно до 31 декабря 2020 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)