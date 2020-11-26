Фасад, который можно сделать своими руками. Как выглядят дома, покрытые битумной плиткой

Источник материала: Tut.by

Для отделки фасада существует множество различных решений, но большинство из них требует сложных операций при монтаже. Если же есть необходимость сэкономить на услугах строителей или просто желание сделать что-то полезное своими руками, то вот вам идея — отделать дом или дачу фасадной битумной плиткой. По сути, это вид кровельной битумной черепицы, который применяется на вертикальных плоскостях.

Битумная черепица на стенах

Стоит отметить, что обычную битумную черепицу также используют для отделки стен: есть немало примеров оригинальных архитектурных решений, когда кровля плавно перетекает в стену. Так, например, отделан первый энергоэффективный дом в Дзержинске и купольный дом в Узденском районе.



Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Производители битумной черепицы создали также облицовочный материал и для фасада, который имитирует кирпичную кладку.





Для придания подобного эффекта лист материала разделен на 4 лепестка по 250 мм, что соответствует размерам кирпича. По составу это материал на основе из стеклохолста, пропитанного битумом, лицевая сторона покрыта защитным слоем базальта различных цветов.



Фото: krasivydom.info

Фасад для каркаса

Считается, что битумный «кирпич» идеален для каркасных домов. И вот почему: зачастую каркас с внешней стороны зашивается плитным материалом (ОSB-3), а он является идеальным основанием для крепления битумных гонтов. Соответственно, расходы на фасад ограничиваются закупкой самой битумной черепицы, специальных гвоздей и мастики.



Фото: krasivydom.info

И что еще не менее важно: все работы можно выполнить своими руками.

Алгоритм работы такой. Монтаж покрытия начинают от цоколя к карнизу для того, чтобы соблюсти принцип каскадности — для защиты от попадания влаги в конструкцию. После установки цокольного отлива приступают к монтажу основного покрытия. Каждый гонт прибивают на 8 гвоздей (согласно инструкции), тем самым дополнительно фиксируя и нижний гонт, а значит, на один элемент будет приходиться 16 гвоздей. Такой расход продиктован тем, что при фиксации фасадной плитки требуется большее количество крепежа, чем для кровли: плитка фактически «висит» на гвоздях, а не лежит на основании. Что важно: необходимо контролировать уровень прибитых гонтов через каждый 3-й или 4-й ряд.













Дополнительно потребуется использовать специальный двухкомпонентный фиксирующий клей. Обычная битумная мастика не подойдет: она долго сохнет, может растекаться.

Все углы и примыкания закрываются специальными декоративными металлическими планками. Они имеют заводское покрытие из базальта в цвет купленной плитки, поэтому на фасаде они не выделяются. Даже саморезы крепежа можно замазать с помощью мастики и засыпать посыпкой, чтобы сохранить декоративный вид.





Минус материала в том, что при низких температурах битум «дубеет» и монтаж усложняется: гонты при температуре ниже +10°С нужно дополнительно прогревать строительным феном.

Можно ли сделать такой фасад для блочного дома?

Такой фасад применим на любом строении. С одним лишь условием: предусмотреть вентиляционный зазор между основанием и плитным основанием (как в каркасных домах). Дело в том, что битумная плитка превосходно защищает фасад от влаги и после монтажа создает практически герметичную поверхность (паронепроницаемую), а для свободной диффузии пара изнутри помещения через стеновую конструкцию нужен этот самый вентилируемый зазор в 30−50 мм.



Фото: krasivydom.info

На практике это делается следующим образом. На стену набиваются деревянные направляющие, между ними укладывается утеплитель. Поверх теплоизоляции раскатывают специальную супердиффузионную мембрану для отвода излишков влаги из стены и прикрепляют ее деревянными брусками, к которым крепят листы OSB. который и формирует вентзазор. Делают основание из ОСП, а уже потом — финишную отделку. Кроме капитальных строений битумная плитка подойдет и для малых архитектурных форм: заборов или беседок. При этом все работы можно выполнить своими силами всего за несколько дней.

Сколько стоит «квадрат»?

Стоимость самого материала — 14−16 рублей за м2. Дополнительно придется закупить специальные ершённые гвозди, угловые и цокольные планки, клей. Монтаж фасадной системы в каркасном доме по готовому основанию, если приглашать строителей, обойдется примерно в 4−5 долларов за «квадрат». Монтаж такого фасада на блочный дом с созданием всей подсистемы с утеплением будет строить почти в два раза дороже.