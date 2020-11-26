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При пожаре в гомельской многоэтажке эвакуировали 25 человек
Источник материала: Навiны
Работники МЧС спасли пенсионера и эвакуировали 25 человек, включая пятерых детей, при пожаре в жилом доме в Гомеле.
По информации областного управления МЧС, сообщение о пожаре в квартире на втором этаже в доме по улице Черниговской поступило спасателям 25 ноября в 19:53.
Хозяин квартиры 1950 года рождения лежал без сознания на полу. После реанимационных мероприятий пострадавший пришел в сознание. С предварительным диагнозом «термические ожоги, термоингаляционная травма» его госпитализировали.
Спасатели потушили пожар. Его причину пока не установили.
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Работники МЧС спасли пенсионера и эвакуировали 25 человек, включая пятерых детей, при пожаре в жилом доме в Гомеле.
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