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При пожаре в гомельской многоэтажке эвакуировали 25 человек

26.11.2020 10:12 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Работники МЧС спасли пенсионера и эвакуировали 25 человек, включая пятерых детей, при пожаре в жилом доме в Гомеле.

При пожаре в гомельской многоэтажке эвакуировали 25 человек

По информации областного управления МЧС, сообщение о пожаре в квартире на втором этаже в доме по улице Черниговской поступило спасателям 25 ноября в 19:53.

Хозяин квартиры 1950 года рождения лежал без сознания на полу. После реанимационных мероприятий пострадавший пришел в сознание. С предварительным диагнозом «термические ожоги, термоингаляционная травма» его госпитализировали.

Спасатели потушили пожар. Его причину пока не установили.

 
Теги: Гомель
 
 
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Работники МЧС спасли пенсионера и эвакуировали 25 человек, включая пятерых детей, при пожаре в жилом доме в Гомеле.
 
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