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Павел Волынец: реконструкция Мотыкальской амбулатории в Брестском районе – это затянувшийся вопрос
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Обсудить актуальные вопросы – от бытовых до законодательных – можно в рамках общественных приемных, которые работают по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, в Брестской области такие площадки открыты и в будние дни, и в выходные. Общение происходит в формате личных встреч и прямых телефонных линий. 25 ноября со своей идеей обратилась жительница Бреста. Речь шла о дополнительных услугах для одиноких пожилых людей в центрах социального обслуживания.
Павел Волынец, заместитель Брестского райисполкома:
С графиком и тематикой общественных приемных можно ознакомиться на сайтах исполкомов. Самые интересные предложения граждан будут вынесены на Всебелорусское народное собрание.
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Новости Беларуси. Обсудить актуальные вопросы – от бытовых до законодательных – можно в рамках общественных приемных, которые работают по всей стране, сообщили в...
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