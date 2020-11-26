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Павел Волынец: реконструкция Мотыкальской амбулатории в Брестском районе – это затянувшийся вопрос

26.11.2020 10:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Обсудить актуальные вопросы – от бытовых до законодательных – можно в рамках общественных приемных, которые работают по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Павел Волынец: реконструкция Мотыкальской амбулатории в Брестском районе – это затянувшийся вопрос

Например, в Брестской области такие площадки открыты и в будние дни, и в выходные. Общение происходит в формате личных встреч и прямых телефонных линий. 25 ноября со своей идеей обратилась жительница Бреста. Речь шла о дополнительных услугах для одиноких пожилых людей в центрах социального обслуживания.  

Павел Волынец: реконструкция Мотыкальской амбулатории в Брестском районе – это затянувшийся вопрос

Павел Волынец, заместитель Брестского райисполкома:  
Вопросы, естественно, возникают тоже различного направления. Например, с наболевшим вопросом приходили к председателю районного Совета депутатов, это о реконструкции Мотыкальской амбулатории в Брестском районе. Это затянувшийся вопрос, на который нужны значительные финансовые средства и который мы пытаемся решить. Естественно, будем пытаться эти проблемы разрешить. Кто-то за разъяснениями какими-либо приходит. Кто-то, может быть, дополнительно за помощью. Я думаю, что эта форма работы будет только способствовать решению проблем людей, проживающих в Брестском районе. 

Павел Волынец: реконструкция Мотыкальской амбулатории в Брестском районе – это затянувшийся вопрос

С графиком и тематикой общественных приемных можно ознакомиться на сайтах исполкомов. Самые интересные предложения граждан будут вынесены на Всебелорусское народное собрание.  

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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Обсудить актуальные вопросы – от бытовых до законодательных – можно в рамках общественных приемных, которые работают по всей стране, сообщили в...
 
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