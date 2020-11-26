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Партизаны Боровков передали послание Лаврову
Источник материала: Хартия'97
Партизаны Боровков передали послание Лаврову
Главу МИД РФ «приветствовали» словами известной песни.
Партизаны Боровков передают пожелания министру иностранных дел России Лаврову, находящемуся с визитом в Минске.
«Забирай меня скорей, увози за 100 морей», — говорится в послании с намеком на то, что белорусский народ разрешает РФ забрать себе безумного диктатора, которого она столько лет поддерживала.
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Главу МИД РФ «приветствовали» словами известной песни.
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