Источник материала: Хартия'97

Партизаны Боровков передали послание Лаврову 26.11.2020, 10:06

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Главу МИД РФ «приветствовали» словами известной песни.

Партизаны Боровков передают пожелания министру иностранных дел России Лаврову, находящемуся с визитом в Минске.

«Забирай меня скорей, увози за 100 морей», — говорится в послании с намеком на то, что белорусский народ разрешает РФ забрать себе безумного диктатора, которого она столько лет поддерживала.

Видео опубликовал телеграм-канал «Белсат» .

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