Топ-7 рублевых вкладов до месяца: лучшие предложения ноября

Компромиссом между риском и прибылью в данный момент могут стать краткосрочные вклады, т.е. вложения на 1 месяц в белорусских рублях. Валютные депозиты в массе своей обещают слишком малый реальный доход, долгосрочные депозиты выглядят рискованными, а банки обещают максимальные проценты на сроки в 1-3 месяца.
Myfin.by сделал подборку самых выгодных по номинальной ставке депозитов на срок порядка месяца. Для оценки реального положения дел сравним доход в рублях от вложения 10 000 белорусских рублей на самый короткий срок, т.е. на 32-35 дней.
сумма депозита не менее 100 руб., или 50 евро или 50 долл.
Есть:
открытие онлайн.
досрочного и частичного снятия;
пополнения;
капитализации;
автоматической пролонгации.
Нет:
Расчет для вложения 10 тыс. руб. на 35 дней
эффективная ставка – 21,00%;
сумма в конце срока – 10 178,13 руб.;
доход клиента – 204,75 руб.;
налог – 26,62 руб.
Здесь чистым доходом клиента будут 178 рублей 13 копеек, потому что с общего начисленного дохода взимается налог. Но за счет этого уменьшается только прибыль клиента, рассчитывать и уплачивать налог самостоятельно не нужно. Все это сделает банк.
Валюта: белорусский рубль, российский рубль, евро, доллар;
ставка – от 1 до 18,6%;
срок – 35 дней;
сумма депозита не менее 10 руб., 300 росс. руб., 5 евро, 5 долл.
Есть:
капитализация;
пролонгация до 9 раз;
досрочное снятие процентов;
открытие онлайн.
Нет:
досрочного и частичного снятия;
пополнения.
Расчет для вложения 10 тыс. руб. на 35 дней:
эффективная ставка 18,64%
сумма в конце срока 10 181,7 руб.
доход клиента 181,7 руб.
налог 23,62 руб.
Чистый доход – 158,08 руб.
Что в итоге?
В процентном отношении перечисленные выше продукты представляются весьма выгодными. Однако взвешивать доход и риски придется индивидуально каждому клиенту. «Турбулентность» банковской сферы длится уже больше 2-х месяцев, но колебания курсов ниже чем было при «нефтяном шторме» весной этого года. Прогнозы курса белорусского рубля скорее неблагоприятные, но не в ближайшей перспективе. При таком «раскладе» шанс успеть заработать на краткосрочном депозите еще есть.
Текст: Игорь Смирнов
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