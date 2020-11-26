Топ-7 рублевых вкладов до месяца: лучшие предложения ноября

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Компромиссом между риском и прибылью в данный момент могут стать краткосрочные вклады , т.е. вложения на 1 месяц в белорусских рублях. Валютные депозиты в массе своей обещают слишком малый реальный доход, долгосрочные депозиты выглядят рискованными, а банки обещают максимальные проценты на сроки в 1-3 месяца.



Myfin.by сделал подборку самых выгодных по номинальной ставке депозитов на срок порядка месяца. Для оценки реального положения дел сравним доход в рублях от вложения 10 000 белорусских рублей на самый короткий срок, т.е. на 32-35 дней.

Основные параметры продукта:

валюта: белорусский рубль, евро, доллар;

ставка – от 1 до 21%;

срок – 35 дней;

сумма депозита не менее 100 руб., или 50 евро или 50 долл.

Есть:

открытие онлайн.

досрочного и частичного снятия;

пополнения;

капитализации;

автоматической пролонгации.

Нет:

Расчет для вложения 10 тыс. руб. на 35 дней

эффективная ставка – 21,00%;

сумма в конце срока – 10 178,13 руб.;

доход клиента – 204,75 руб.;

налог – 26,62 руб.

Здесь чистым доходом клиента будут 178 рублей 13 копеек, потому что с общего начисленного дохода взимается налог. Но за счет этого уменьшается только прибыль клиента, рассчитывать и уплачивать налог самостоятельно не нужно. Все это сделает банк.

Основные параметры продукта:

валюта: белорусский рубль, евро, доллар;

ставка – от 1 до 20,15%;

срок – от 35 дней до 24 мес.;

сумма депозита не менее 100 руб., 25 евро, 25 долл.

Есть:

капитализация или ежемесячное снятие процентов;

возможность пополнения;

открытие онлайн.

Нет:

досрочного и частичного снятия;

пролонгации.

Расчет для вложения 10 тыс. руб. на 35 дней:

Эффективная ставка – 20,19%;

Сумма в конце срока 10 171,29 руб.;

Доход клиента 196,88 руб.;

Налог 25,59 руб.

Чистый доход – 171,29 руб.

Основные параметры продукта:

валюта: белорусский рубль;

ставка – 20%;

срок – 35 дней;

сумма депозита не менее 100 руб.

Есть:

капитализация;

досрочное снятие с пересчетом процентов по ставке 0,01%;

открытие онлайн;

пролонгация.

Нет:

частичного снятия;

пополнения.

Расчет для вложения 10 тыс. руб. на 35 дней:

эффективная ставка 20,04%

сумма в конце срока 10 170,01 руб.

доход клиента 195,41 руб.

налог 25,40 руб.

Чистый доход – 170,01 руб.

Основные параметры продукта:

валюта: белорусский рубль, евро, доллар;

ставка – от 1 до 19,5%;

срок – от 32 дней до 6 мес.;

сумма депозита не менее 100 руб., 100 евро, 100 долл.

Есть:

капитализация;

возможность пополнения;

открытие онлайн для действующих клиентов Банка;

пролонгация.

Нет:

досрочного и частичного снятия.

эффективная ставка 19,52%

сумма в конце срока 10 151,42 руб.

доход клиента 174,04 руб.

налог 22,62 руб.

Расчет для вложения 10 тыс. руб. на 32 дня

Чистый доход – 151,42 руб.

Основные параметры продукта:

валюта: белорусский рубль, российский рубль, евро, доллар;

ставка – от 0,01 до 18,8%;

срок – от 35 дней до 3 лет;

сумма депозита не менее 20 руб., 600 росс. руб., 10 евро, 10 долл.

Есть:

возможность пополнения;

право на ежемесячное снятие процентов;

открытие онлайн.

Нет:

досрочного и частичного снятия;

капитализации;

автоматической пролонгации.

Расчет для вложения 10 тыс. руб. на 35 дней:

Эффективная ставка 18,80%;

Сумма в конце срока 10 159,47 руб.;

Доход клиента 183,3 руб. ;

Налог 23,83 руб.

Чистый доход – 159,47 руб.

Основные параметры продукта:

валюта: белорусский рубль, евро, доллар;

ставка – от 1 до 18,75%;

срок – от 35 дней до 45 дней;

сумма депозита не менее 100 руб., 5 евро, 5 долл.

Есть:

капитализация;

возможность открытия вклада на другое лицо.

Нет:

досрочного и частичного снятия;

пополнения;

капитализации;

автоматической пролонгации;

открытия онлайн.

Расчет для вложения 10 тыс. руб. на 35 дней

эффективная ставка 18,79%

сумма в конце срока 10 159,36 руб.

доход клиента 183,17 руб.

налог 23,81 руб.

Чистый доход – 159,36 руб.

Основные параметры продукта:

Валюта: белорусский рубль, российский рубль, евро, доллар;

ставка – от 1 до 18,6%;

срок – 35 дней;

сумма депозита не менее 10 руб., 300 росс. руб., 5 евро, 5 долл.

Есть:

капитализация;

пролонгация до 9 раз;

досрочное снятие процентов;

открытие онлайн.

Нет:

досрочного и частичного снятия;

пополнения.

Расчет для вложения 10 тыс. руб. на 35 дней:

эффективная ставка 18,64%

сумма в конце срока 10 181,7 руб.

доход клиента 181,7 руб.

налог 23,62 руб.

Чистый доход – 158,08 руб.

Что в итоге?