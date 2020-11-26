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Топ-7 рублевых вкладов до месяца: лучшие предложения ноября

26.11.2020 10:21 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Компромиссом между риском и прибылью в данный момент могут стать краткосрочные вклады, т.е. вложения на 1 месяц в белорусских рублях. Валютные депозиты в массе своей обещают слишком малый реальный доход, долгосрочные депозиты выглядят рискованными, а банки обещают максимальные проценты на сроки в 1-3 месяца.

Myfin.by сделал подборку самых выгодных по номинальной ставке депозитов на срок порядка месяца. Для оценки реального положения дел сравним доход в рублях от вложения 10 000 белорусских рублей на самый короткий срок, т.е. на 32-35 дней.

Цептер Smart стандарт

Основные параметры продукта:

  • валюта: белорусский рубль, евро, доллар;
  • ставка – от 1 до 21%;
  • срок – 35 дней;
  • сумма депозита не менее 100 руб., или 50 евро или 50 долл.

Есть:

  • открытие онлайн.
  • досрочного и частичного снятия;
  • пополнения;
  • капитализации;
  • автоматической пролонгации.

Нет:

Расчет для вложения 10 тыс. руб. на 35 дней

  • эффективная ставка – 21,00%;
  • сумма в конце срока – 10 178,13 руб.;
  • доход клиента – 204,75 руб.;
  • налог – 26,62 руб.

Здесь чистым доходом клиента будут 178 рублей 13 копеек, потому что с общего начисленного дохода взимается налог. Но за счет этого уменьшается только прибыль клиента, рассчитывать и уплачивать налог самостоятельно не нужно. Все это сделает банк.

Online-решение

Основные параметры продукта:

  • валюта: белорусский рубль, евро, доллар;
  • ставка – от 1 до 20,15%;
  • срок – от 35 дней до 24 мес.;
  • сумма депозита не менее 100 руб., 25 евро, 25 долл.

Есть:

  • капитализация или ежемесячное снятие процентов;
  • возможность пополнения;
  • открытие онлайн.

Нет:

  • досрочного и частичного снятия;
  • пролонгации.

Расчет для вложения 10 тыс. руб. на 35 дней:

  • Эффективная ставка – 20,19%;
  • Сумма в конце срока 10 171,29 руб.;
  • Доход клиента 196,88 руб.;
  • Налог 25,59 руб.

Чистый доход – 171,29 руб.

Интернет-депозит е-Соло (отзывный)

Основные параметры продукта:

  • валюта: белорусский рубль;
  • ставка – 20%;
  • срок – 35 дней;
  • сумма депозита не менее 100 руб.

Есть:

  • капитализация;
  • досрочное снятие с пересчетом процентов по ставке 0,01%;
  • открытие онлайн;
  • пролонгация.

Нет:

  • частичного снятия;
  • пополнения.

Расчет для вложения 10 тыс. руб. на 35 дней:

  • эффективная ставка 20,04%
  • сумма в конце срока 10 170,01 руб.
  • доход клиента 195,41 руб.
  • налог 25,40 руб.

Чистый доход – 170,01 руб.

Online-вклад

Основные параметры продукта:

  • валюта: белорусский рубль, евро, доллар;
  • ставка – от 1 до 19,5%;
  • срок – от 32 дней до 6 мес.;
  • сумма депозита не менее 100 руб., 100 евро, 100 долл.

Есть:

  • капитализация;
  • возможность пополнения;
  • открытие онлайн для действующих клиентов Банка;
  • пролонгация.

Нет:

  • досрочного и частичного снятия.
  • эффективная ставка 19,52%
  • сумма в конце срока 10 151,42 руб.
  • доход клиента 174,04 руб.
  • налог 22,62 руб.

Расчет для вложения 10 тыс. руб. на 32 дня

Чистый доход – 151,42 руб.

Онлайн вклад ВТБ-Enter

Основные параметры продукта:

  • валюта: белорусский рубль, российский рубль, евро, доллар;
  • ставка – от 0,01 до 18,8%;
  • срок – от 35 дней до 3 лет;
  • сумма депозита не менее 20 руб., 600 росс. руб., 10 евро, 10 долл.

Есть:

  • возможность пополнения;
  • право на ежемесячное снятие процентов;
  • открытие онлайн.

Нет:

  • досрочного и частичного снятия;
  • капитализации;
  • автоматической пролонгации.

Расчет для вложения 10 тыс. руб. на 35 дней:

  • Эффективная ставка 18,80%;
  • Сумма в конце срока 10 159,47 руб.;
  • Доход клиента 183,3 руб. ;
  • Налог 23,83 руб.

Чистый доход – 159,47 руб.

Практичный (безотзывный)

Основные параметры продукта:

  • валюта: белорусский рубль, евро, доллар;
  • ставка – от 1 до 18,75%;
  • срок – от 35 дней до 45 дней;
  • сумма депозита не менее 100 руб., 5 евро, 5 долл.

Есть:

  • капитализация;
  • возможность открытия вклада на другое лицо.

Нет:

  • досрочного и частичного снятия;
  • пополнения;
  • капитализации;
  • автоматической пролонгации;
  • открытия онлайн.

Расчет для вложения 10 тыс. руб. на 35 дней

  • эффективная ставка 18,79%
  • сумма в конце срока 10 159,36 руб.
  • доход клиента 183,17 руб.
  • налог 23,81 руб.

Чистый доход – 159,36 руб.

Добры месяц онлайн

Основные параметры продукта:

  • Валюта: белорусский рубль, российский рубль, евро, доллар;
  • ставка – от 1 до 18,6%;
  • срок – 35 дней;
  • сумма депозита не менее 10 руб., 300 росс. руб., 5 евро, 5 долл.

Есть:

  • капитализация;
  • пролонгация до 9 раз;
  • досрочное снятие процентов;
  • открытие онлайн.

Нет:

  • досрочного и частичного снятия;
  • пополнения.

Расчет для вложения 10 тыс. руб. на 35 дней:

  • эффективная ставка 18,64%
  • сумма в конце срока 10 181,7 руб.
  • доход клиента 181,7 руб.
  • налог 23,62 руб.

Чистый доход – 158,08 руб.

Что в итоге?

В процентном отношении перечисленные выше продукты представляются весьма выгодными. Однако взвешивать доход и риски придется индивидуально каждому клиенту. «Турбулентность» банковской сферы длится уже больше 2-х месяцев, но колебания курсов ниже чем было при «нефтяном шторме» весной этого года. Прогнозы курса белорусского рубля скорее неблагоприятные, но не в ближайшей перспективе. При таком «раскладе» шанс успеть заработать на краткосрочном депозите еще есть.

Текст: Игорь Смирнов
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Теги: Курсы валют
 
 
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Выше, чем сейчас ставки по депозитам бывали только в периоды гиперинфляции. Банки отчаянно пытаются новыми заимствованиями компенсировать вынос вкладов и...
 
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