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Фотофакт. С каким лицом Макей встречал Лаврова в Минске
26.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Глава МИД России Сергей Лавров в четверг встречается с белорусским коллегой Владимиром Макеем, а затем – с Александром Лукашенко.
Фото ТАСС
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Глава МИД России Сергей Лавров в четверг встречается с белорусским коллегой Владимиром Макеем, а затем – с Александром Лукашенко.
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