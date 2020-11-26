Источник материала: UDF



Игорь Карней (второй слева) после выхода из Жодинского СИЗО, 25 ноября

«Когда он вышел, — вспоминает Игорь Карней, — омоновец очень злой омоновец, обнял его и сказал: «Ну, всякое бывает, так что, братан, держись, в следующий раз будет меньше»...

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как в анекдоте. Пытался поддержать ОМОН словами: «Бей их!» — и получил «сутки» В суде он пытался оправдаться, говорил: «Я «свой», я езжу на автопробеги под флагами.

Журналист, который был освобожден 25 ноября из следственного изолятора Жодино после 10-дневного ареста, рассказал удивительную историю. Оказалось, что среди сидельцев был также человек из рядов поклонников Лукашенко. Этого мужчину также задержали на акции.— Он приехал на Пушкинскую и пытался поддержать омоновцев. Мол: «Давай, бей их, лупи, вали!» Но получилось, что омоновцы, вероятно, не поняли, что он там кричал — и забрали его».По словам журналиста, судья из Червеня присудил стороннику Лукашенко аж 12 суток.— В суде он пытался оправдаться, говорил: «Я «свой», я езжу на автопробеги под флагами, — рассказывает журналист. — Однако суд не послушал, и ему все же дали 12 суток.Но на этом история не закончилась.Согласитесь, история достойная внимания литераторов. И все в ней прекрасно — и задержание и приговор просто прямо списаны с анекдота.«Идет мужик по улице – с работы, никого не трогает. Рядом тормозит автозак, вылетают омоновцы и начинают паковать его в машину, лупят дубинками и ногами.– Отпустите, я за Лукашенко голосовал!– Не трынди, за Лукашенко никто не голосовал!»Великолепна в этой истории и концовка. Но все же некоторая недосказанность присутствует. В частности, очень хотелось бы узнать пару деталей у самого участника этих событий: как они — объятия омоновца — после прогулки в автозаке и как скоро у «братана» будет «следующий раз»?