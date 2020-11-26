Флаги на фасадах домов теперь вне закона. МЧС внесло изменения в Правила пожарной безопасности

Источник материала: Onliner

Огромные бело-красно-белые флаги, появившиеся вдруг на десятках минских домов, определенно кого-то раздражали. Но законно притянуть за них к ответу ни товарищества, ни отдельных людей было нельзя (вспомним ответы председателей госорганам), поэтому бороться со знаменами приходилось силами «тихарей» и людей в черном, которые просто срезали полотна и уносили в неизвестном направлении. С сегодняшнего же дня у госструктур появилось официальное обоснование своей «антифлаговой» позиции. Документ, который запрещает размещение полотен на фасаде, подарило миру МЧС.





На национальном правовом портале pravo.by сегодня размещен документ под названием «Об изменении постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 25 марта 2020 г. No13». Пятистраничное постановление содержит в себе довольно много информации, но бóльшая ее часть обычных горожан не интересует — «дополнить словами», «исключить», «изложить в следующей редакции». Все логично и разумно — пожарная безопасность есть пожарная безопасность.

Однако в этом документе появился и совершенный новичок — «дополнить пункт 15 подпунктом 15.3 следующего содержания: <В зданиях, сооружениях и помещениях не допускается> размещать на фасадах, крышах и (или) наружных поверхностях выступающих частей зданий (терраса, крыльцо, ступени и другие) изделия из горючего текстиля, не предусмотренные проектной документацией, за исключением случаев, установленных законодательством».

Пункт 15 находится в главе 4 «Требования к содержанию зданий, сооружений и помещений» и ранее звучал так:

«15. В зданиях, сооружениях и помещениях не допускается:

15.1. применение пиротехнических изделий, за исключением пиротехнических изделий, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза 006/2011 „О безопасности пиротехнических изделий», принятому решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. №770;

15.2. разведение костров, использование специальных приспособлений для приготовления пищи».

Теперь же есть пункт и о флагах. Об изменениях рассказало и МЧС на своем сайте, но в очень глубоких слоях оного, без анонса на главной странице (по крайней мере, по состоянию на 10:00).

Какое же наказание за «строптивость»? Статья 23.56 Кодекса об административных правонарушениях гласит, что нарушение законодательства о пожарной безопасности влечет последствия — от предупреждения до наложения штрафа в размере до тридцати базовых величин, а на юридическое лицо — предупреждение или наложение штрафа в размере до двухсот базовых величин.