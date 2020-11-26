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Флаги на фасадах домов теперь вне закона. МЧС внесло изменения в Правила пожарной безопасности
Источник материала: Onliner
Огромные бело-красно-белые флаги, появившиеся вдруг на десятках минских домов, определенно кого-то раздражали. Но законно притянуть за них к ответу ни товарищества, ни отдельных людей было нельзя (вспомним
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Однако в этом документе появился и совершенный новичок — «дополнить пункт 15 подпунктом 15.3 следующего содержания: <В зданиях, сооружениях и помещениях не допускается> размещать на фасадах, крышах и (или) наружных поверхностях выступающих частей зданий (терраса, крыльцо, ступени и другие) изделия из горючего текстиля, не предусмотренные проектной документацией, за исключением случаев, установленных законодательством».
Пункт 15 находится в главе 4 «Требования к содержанию зданий, сооружений и помещений» и ранее звучал так:
«15. В зданиях, сооружениях и помещениях не допускается:
15.1. применение пиротехнических изделий, за исключением пиротехнических изделий, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза 006/2011 „О безопасности пиротехнических изделий», принятому решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. №770;
15.2. разведение костров, использование специальных приспособлений для приготовления пищи».
Теперь же есть пункт и о флагах. Об изменениях
Какое же наказание за «строптивость»? Статья 23.56 Кодекса об административных правонарушениях гласит, что нарушение законодательства о пожарной безопасности влечет последствия — от предупреждения до наложения штрафа в размере до тридцати базовых величин, а на юридическое лицо — предупреждение или наложение штрафа в размере до двухсот базовых величин.
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Огромные бело-красно-белые флаги, появившиеся вдруг на десятках минских домов, определенно кого-то раздражали. Но законно притянуть за них к ответу ни...
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