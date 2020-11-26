Почему мультиплатформа работает хуже на Xbox Series X, чем на PS5? Объяснили разработчики

Источник материала: Onliner

Ранние тесты мультиплатформенных игр на консолях нового поколения Xbox Series X и PlayStation 5 показали преимущество последней. PS5 обходит «самую мощную в мире консоль» по стабильным кадрам в секунду в новой Assassin’s Creed и Dirt 5. В последней у «коробки» есть постыдные графические упрощения.

Разработчики игр на условиях анонимности объяснили порталу The Verge , как такое стало возможным. Пеняют они на то, что доступ к сертификации игр для Xbox Series X компания Microsoft открыла только в июне этого года. Всего несколько месяцев назад компания выпустила новый инструментарий для разработчиков игр (GDK) на свою платформу. Из-за этого у сторонних разработчиков возникли сложности с освоением нового инструментария и нехваткой времени.

Sony же отправила свои девкиты намного раньше. И они оказались более понятными для разработчиков.

Microsoft уже в курсе, что у сторонних разработчиков наблюдаются проблемы, с ними связались, предложили свою помощь и работают над оптимизацией мультиплатформенных игр на «самую мощную консоль в мире».