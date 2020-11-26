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Почему мультиплатформа работает хуже на Xbox Series X, чем на PS5? Объяснили разработчики
Источник материала: Onliner
Ранние тесты мультиплатформенных игр на консолях нового поколения Xbox Series X и PlayStation 5 показали преимущество последней. PS5 обходит «самую мощную в мире консоль» по стабильным кадрам в секунду в новой Assassin’s Creed и Dirt 5. В последней у «коробки» есть постыдные графические упрощения.
Разработчики игр на условиях анонимности объяснили порталу
Sony же отправила свои девкиты намного раньше. И они оказались более понятными для разработчиков.
Microsoft уже в курсе, что у сторонних разработчиков наблюдаются проблемы, с ними связались, предложили свою помощь и работают над оптимизацией мультиплатформенных игр на «самую мощную консоль в мире».
32 ГБ, экран 5.5", разрешение игр - HD (720p), в комплекте нет игр
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Ранние тесты мультиплатформенных игр на консолях нового поколения Xbox Series X и PlayStation 5 показали преимущество последней. PS5 обходит «самую мощную в мире консоль» по...
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