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Горожане помогли найти машину, успевшую сменить четырех владельцев без переоформления
Источник материала: Onliner
Артем — один из «транзитных» владельцев Ford Mondeo с номерами пятого региона. Он хотел восстановить справедливость: бывшему владельцу до сих пор приходят «письма счастья», и последнее было получено с камеры по улице Победы в Гродно. У автомобиля интересная история, которая закончилась для Артема и владелицы машины довольно позитивно.
— Этот Ford принадлежит девушке Ольге, —
Прошло полгода, и Артему позвонила Ольга, на которую Ford до сих пор оформлен. К ней стали приходить штрафы с камер скорости. «Обратился к знакомому, сказал, мол, оплачивай штрафы, — говорил гродненец. — Он ответил, что машина не его, уже давно продал, телефон потерял. Как так? Мы ж договаривались! Молчание».
— В общем, «обрадовал» я девушку, что следов нового водителя уже и не найти. Посоветовал ей в ГАИ сходить, пускай проверят штрафы на этой машине — может, какой-то протокол на водителя составляли, хоть какие-то данные будут, — рассуждал Артем. Параллельно, чтобы не терять времени, мужчина решил тоже действовать в помощь Ольге. Попросил жителей города сообщить информацию о местоположении бордового Mondeo. Вскоре поиски увенчались успехом.
Недавно автомобиль
Известны десятки случаев, когда покупатель обещает переоформить машину, находя самые невинные отговорки, а затем избегает общения или продает автомобиль дальше. Тот, на кого оформлен автомобиль, обязан оплачивать штрафы с автоматических камер и даже нести ответственность перед пострадавшими в случае ДТП.
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Артем — один из «транзитных» владельцев Ford Mondeo с номерами пятого региона. Он хотел восстановить справедливость: бывшему владельцу до сих пор приходят «письма...
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