Горожане помогли найти машину, успевшую сменить четырех владельцев без переоформления

Источник материала: Onliner

Артем — один из «транзитных» владельцев Ford Mondeo с номерами пятого региона. Он хотел восстановить справедливость: бывшему владельцу до сих пор приходят «письма счастья», и последнее было получено с камеры по улице Победы в Гродно. У автомобиля интересная история, которая закончилась для Артема и владелицы машины довольно позитивно.

— Этот Ford принадлежит девушке Ольге, — рассказывал Артем AutoGrodno. — У нее по доверенности машину покупал мой друг, ничего не переоформляли. Он продал машину мне, тоже без переоформления. Она у меня постояла годик, начала гнить, и тут пришел другой мой знакомый и говорит: «Продай, пускай на ней отец ездит». Хорошо, говорю, забирай, только никому не продавай, ее с учета нужно снять.





Прошло полгода, и Артему позвонила Ольга, на которую Ford до сих пор оформлен. К ней стали приходить штрафы с камер скорости. «Обратился к знакомому, сказал, мол, оплачивай штрафы, — говорил гродненец. — Он ответил, что машина не его, уже давно продал, телефон потерял. Как так? Мы ж договаривались! Молчание».





— В общем, «обрадовал» я девушку, что следов нового водителя уже и не найти. Посоветовал ей в ГАИ сходить, пускай проверят штрафы на этой машине — может, какой-то протокол на водителя составляли, хоть какие-то данные будут, — рассуждал Артем. Параллельно, чтобы не терять времени, мужчина решил тоже действовать в помощь Ольге. Попросил жителей города сообщить информацию о местоположении бордового Mondeo. Вскоре поиски увенчались успехом.

Недавно автомобиль был найден в одном из гродненских дворов. Как выяснилось, именно от четвертого владельца девушка стала получать «письма счастья» за превышение скорости, но найти его контактов никак не могла. После размещения информации о поиске откликнулся Виталий. Молодой человек шел по улице Гагарина в Гродно, заметил во дворах тот самый бордовый Mondeo и почему-то обратил на него внимание. Через пару часов он наткнулся в сети на просьбу помочь в поиске, вспомнил «находку» и сообщил Артему. А дальше все просто: предыдущий владелец подъехал в этот двор, разыскал нового хозяина, и тот без вопросов согласился оплатить штрафы, а также перерегистрировать автомобиль в ГАИ.

Известны десятки случаев, когда покупатель обещает переоформить машину, находя самые невинные отговорки, а затем избегает общения или продает автомобиль дальше. Тот, на кого оформлен автомобиль, обязан оплачивать штрафы с автоматических камер и даже нести ответственность перед пострадавшими в случае ДТП.