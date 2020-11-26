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Россельхознадзор забанил четыре белорусских предприятия

26.11.2020 10:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С сегодняшнего дня российские контролеры запретили ввоз продукции четырех предприятий белорусского пищепрома. Это Брестский мясокомбинат, Борисовский мясокомбинат №1, фирмы «Коскро» и «Юнимит». Сообщается, что во всех случаях повторно выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС и РФ. Напомним, недавно Россия сняла ограничения с некоторых наших предприятий.

В письме Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору перечислены нарушения:

  • Брестский мясокомбинат — бензилпенициллин (антибиотик) в колбасных изделиях;
  • Борисовский мясокомбинат №1 — бактерии листериоза в говядине;
  • СООО «Коскро» — кокцидиостатики (лекарственные препараты) в птице;
  • ЗАО «Юнимит» — кокцидиостатики в птице.

В связи с этим с 26 ноября запрещен ввоз в Россию продукции этих производителей. То, что отгружено раньше, — везти можно.

Более мягкая мера — режим усиленного контроля — введена в отношении предприятия «Брестские традиции» (там находили кокцидиостатики в птице).



Россия периодически вводит и снимает ограничения на поставки от различных белорусских предприятий. Пятого ноября сообщалось, что после онлайн-общения вице-премьера Беларуси Александра Субботина с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом Россия смягчила условия поставки продукции трех (но не всех) белорусских производителей мяса и молока.

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С сегодняшнего дня российские контролеры запретили ввоз продукции четырех предприятий белорусского пищепрома. Это Брестский мясокомбинат, Борисовский...
 
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