Россельхознадзор забанил четыре белорусских предприятия

Источник материала: Onliner

С сегодняшнего дня российские контролеры запретили ввоз продукции четырех предприятий белорусского пищепрома. Это Брестский мясокомбинат, Борисовский мясокомбинат №1, фирмы «Коскро» и «Юнимит». Сообщается, что во всех случаях повторно выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС и РФ. Напомним, недавно Россия сняла ограничения с некоторых наших предприятий.

В письме Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору перечислены нарушения:

Брестский мясокомбинат — бензилпенициллин (антибиотик) в колбасных изделиях;

Борисовский мясокомбинат №1 — бактерии листериоза в говядине;

СООО «Коскро» — кокцидиостатики (лекарственные препараты) в птице;

ЗАО «Юнимит» — кокцидиостатики в птице.

В связи с этим с 26 ноября запрещен ввоз в Россию продукции этих производителей. То, что отгружено раньше, — везти можно.

Более мягкая мера — режим усиленного контроля — введена в отношении предприятия «Брестские традиции» (там находили кокцидиостатики в птице).







Россия периодически вводит и снимает ограничения на поставки от различных белорусских предприятий. Пятого ноября сообщалось, что после онлайн-общения вице-премьера Беларуси Александра Субботина с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом Россия смягчила условия поставки продукции трех (но не всех) белорусских производителей мяса и молока.