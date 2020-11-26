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Новый год по правилам: в Испании разработали нормы празднования в условиях пандемии

26.11.2020 10:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. Специальные правила для посещения новогодних праздников на фоне пандемии разработали в Испании. Документ подготовило министерство здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новый год по правилам: в Испании разработали нормы празднования в условиях пандемии

Испанцам рекомендуют собирать за столом лишь членов семьи, чтобы минимизировать риск заражения. Общее число гостей не должно превышать шести человек.  

Новый год по правилам: в Испании разработали нормы празднования в условиях пандемии

Традиционно празднования устраивают 24, 25, 31 декабря и 1 января.  

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В стране действует комендантский час, после 23:00 выходить из дома запрещено. Однако на период новогодних праздников сделают послабление: на улице можно будет находиться до 01:00.  

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Новости Испании. Специальные правила для посещения новогодних праздников на фоне пандемии разработали в Испании. Документ подготовило министерство...
 
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