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Новый год по правилам: в Испании разработали нормы празднования в условиях пандемии
Источник материала: СТВ
Новости Испании. Специальные правила для посещения новогодних праздников на фоне пандемии разработали в Испании. Документ подготовило министерство здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Испанцам рекомендуют собирать за столом лишь членов семьи, чтобы минимизировать риск заражения. Общее число гостей не должно превышать шести человек.
Традиционно празднования устраивают 24, 25, 31 декабря и 1 января.
В стране действует комендантский час, после 23:00 выходить из дома запрещено. Однако на период новогодних праздников сделают послабление: на улице можно будет находиться до 01:00.
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Новости Испании. Специальные правила для посещения новогодних праздников на фоне пандемии разработали в Испании. Документ подготовило министерство...
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