Лавров и Макей проводят встречу «один на один». Далее – разговор с Лукашенко

Источник материала: Ежедневник

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В Минске с официальным визитом находится министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как сообщает ТАСС , сегодня утром Лавров проводит встречу в формате «один на один» с главой внешнеполитического ведомства Беларуси Владимиром Макеем. Пресса на встречу не приглашалась.

Далее Лавров отправится на переговоры с Лукашенко. Также глава МИД России должен принять участия в совместном заседании коллегий МИД двух стран.

Как передает телеграмм-канал «Пул Первого», в официальной повестке - торгово-экономическое сотрудничество двух стран, сотрудничество в рамках ЕАЭС (ближайший онлайн-саммит лидеров содружества намечен на 11 декабря), актуальные вопросы СНГ (в 2021 Беларусь будет председательствовать в объединении).

Ранее опрошенные ТАСС эксперты сделали предположения по поводу того, что может быть предметом обсуждения за рамками официальной повестки. Так, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич считает, что из-за внутренней ситуации Беларуси вопросы углубления интеграции двух стран, скорее всего, отойдут в переговорах на второй план. По предположению эксперта, стороны сосредоточатся на "перспективах выхода белорусской власти и белорусского общества из политического тупика".

В свою очередь замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин не исключил, что Лавров напомнит белорусской стороне о необходимости проведения конституционной реформы. Представители российской власти неоднократно подчеркивали, что в первую очередь необходимо выполнять то, что обещано: проводить конституционную реформу и досрочные выборы. "Все от Лукашенко этого и ждут, значительная часть белорусского населения и, собственно, российское руководство тоже считают, что без этого не обойтись", - сказал Жарихин. Впрочем, эксперт полагает, что переговоры в Минске вряд ли будут проходить в критической плоскости.