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Международный олимпийский комитет начал разбирательство в отношении НОК Беларуси

26.11.2020 10:37 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: belarusbadminton.by

Ранее глава МОК заявлял, что в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси могут быть приняты санкции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета, в связи с "растущим числом тревожных сообщений, касающихся спортсменов, официальных лиц и спорта в Беларуси", МОК начинает официальное разбирательство в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси.

МОК проверит, не нарушил ли НОК Беларуси Олимпийскую хартию. Речь идет о преследовании спортсменов за выражение их гражданской позиции и политических взглядов.

Национальный олимпийский комитет возглавляет Александр Лукашенко.

 
 
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Ранее глава МОК заявлял, что в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси могут быть приняты санкции.
 
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