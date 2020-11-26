|
Международный олимпийский комитет начал разбирательство в отношении НОК Беларуси
26.11.2020 10:37 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: belarusbadminton.by
Ранее глава МОК заявлял, что в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси могут быть приняты санкции.
Как сообщает
МОК проверит, не нарушил ли НОК Беларуси Олимпийскую хартию. Речь идет о преследовании спортсменов за выражение их гражданской позиции и политических взглядов.
Национальный олимпийский комитет возглавляет Александр Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее глава МОК заявлял, что в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси могут быть приняты санкции.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)