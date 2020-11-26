Международный олимпийский комитет начал разбирательство в отношении НОК Беларуси

Источник материала: Ежедневник

фото: belarusbadminton.by

Ранее глава МОК заявлял, что в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси могут быть приняты санкции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета, в связи с "растущим числом тревожных сообщений, касающихся спортсменов, официальных лиц и спорта в Беларуси", МОК начинает официальное разбирательство в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси.

МОК проверит, не нарушил ли НОК Беларуси Олимпийскую хартию. Речь идет о преследовании спортсменов за выражение их гражданской позиции и политических взглядов.

Национальный олимпийский комитет возглавляет Александр Лукашенко.