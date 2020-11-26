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Останки красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной, предали земле в Славгороде

26.11.2020 10:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Никто не забыт, ничто не забыто. Останки 20-ти красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной, предали земле в Славгороде.

Героев войны нашли во время экспедиции Могилёвского поискового клуба и 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны в сентябре. Жетоны и личные вещи помогли установить имена пяти бойцов. В Дагестане нашлись даже родственники одного из них – лейтенанта Гаджи Алибекова. Им помогут забрать останки героя и похоронить на родине. Память красноармейцев почтили оружейными залпами и минутой молчания.

Летом 1941-ого под Славгородом шли ожесточенные бои. Наши войска не раз отбивали город от противника. Только за месяц обороны здесь погибли тысячи советских солдат. А эти окрестности для вермахта стали настоящей неприступной крепостью.

«Вахта памяти» в этом сезоне проходила сразу в нескольких районах Могилёвской области. Поисковикам удалось поднять останки почти сотни красноармейцев – и работа будет продолжаться. 

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Никто не забыт, ничто не забыто. Останки 20-ти красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной, предали земле в Славгороде. Героев войны нашли во время...
 
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