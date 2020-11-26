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В Польше во многих крупных городах прошли акции протеста водителей
Источник материала: ОНТ
Протесты в Польше не прекращаются. И приобретают новые формы. Накануне во многих крупных городах прошли акции водителей.
Протестующие требуют у правительства финансовую помощь. По словам демонстрантов, из-за пандемии и карантинных мер они потеряли заработок, при этом вынуждены платить налоги. Люди медленно едут на автомобилях, затрудняя трафик, перекрывают дороги. В Варшаве колонна из сотен автомобилей направилась к канцелярии премьер-министра, чтобы выразить недовольство.
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Протесты в Польше не прекращаются. И приобретают новые формы. Накануне во многих крупных городах прошли акции водителей. Протестующие требуют у правительства...
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