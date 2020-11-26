Латушко – Лаврову: «Имидж России в белорусском обществе тает на глазах»

Источник материала: Салiдарнасць

Член президиума Координационного совета озвучил вопросы, на которые хотел бы получить ответ от прибывшего в Минск министра иностранных дел России Сергея Лаврова.





— Я хотел бы задать Сергею Викторовичу несколько вопросов, на которые, я думаю, ответ хотело бы услышать все белорусское общество. Первый — как Россия оценивает факты смерти мирных граждан в соседней дружественной стране, последний пример — Романа Бондаренко?

Как оценивает количество задержанных в Беларуси за последние три месяца, это 30 тысяч человек? Как Россия относится к пыткам в соседней стране?

4 тысячи заявлений об убийствах, пытках, насилии в отношении мирных граждан и невозбуждение ни одного уголовного дела — это соответствует законодательству, принципам международного права?

Еще вопрос. Лукашенко заявлял, что именно российская сторона после выборов рекомендовала ему не пересчитывать бюллетени по итогам голосования и все уничтожить. Действительно ли такое предложение было и уничтожает ли протоколы российский ЦИК? — перечислил Павел Латушко вопросы российскому дипломату в эфире «Дождя».

Член Координационного совета объяснил, почему основные переговоры Лаврова с Лукашенко пройдут «за кулисами».

— Мы также ведем диалог с российской стороной на достаточно высоком уровне, хоть и неофициально. Поэтому я не могу назвать фамилии. Россия официально продолжает придерживаться своей позиции. Я думаю, она будет озвучена и из уст министра Лаврова, потому что он не получил на сегодняшний день «карт-бланш» публично ее поменять.

Но неофициально будут идти конкретные переговоры по выполнению Лукашенко условий предыдущих договоренностей. По диалогу внутри общества, который так и не начат, потому что «круглый стол» потерпел полное фиаско и в нем не принял участие никто из серьезных политиков даже со стороны власти.

Лукашенко также показал, что он не планирует менять Конституцию, не планирует проводить досрочные выборы. То есть фактически Лукашенко дезавуировал все обещания с РФ, — отметил Латушко.

Политик также сообщил, что в ближайшее время будет проведен опрос при помощи «Голоса» о том, какой белорусы видят роль России во внутриполитическом конфликте в нашей стране:

— Давайте будем честны, мы прекрасно видим, что Россия не занимает нейтральную позицию по белорусскому вопросу. И в белорусском обществе идет очень серьезная потеря имиджа России, он тает просто на глазах. Фактически это на каком-то этапе приведет к смене геополитических приоритетов белорусского населения. Потому что когда Россия говорит на «черное» — «это белое», белорусы реагирует на такую оценку нашего дружественного соседнего партнера.

И мы уже наблюдаем, как приоритеты белорусского населения смещаются в сторону запада. Мы видим динамику роста поддержки более близких отношений с ЕС. При этом количество сторонники союзнических отношений независимых Беларуси и России падает. На начало года их было 60%, сейчас уже 40%.