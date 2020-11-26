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МОК запустил формальную санкционную процедуру против НОК Беларуси

26.11.2020 10:47 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Исполнительный комитет (ИБ) Международного олимпийского комитета (МОК) по итогам прошедшей 25 ноября 2020 года виртуального заседания решил начать официальную процедуру против Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.

«Ввиду растущего числа тревожных сообщений, касающихся спортсменов, официальных лиц и спорта в Беларуси, Исполком МОК решил инициировать официальную процедуру с целью рассмотрения соответствующих мер или санкций в отношении НОК Республики Беларусь», - говорится в сообщении МОК.

МОК напомнил, что еще 7 октября принял решение усилить расследование соблюдения НОК Беларуси Олимпийской хартии. Кроме того, ситуация в Беларуси обсуждалась на заседаниях Исполкома 23 октября и 11 ноября.

«В этих случаях МОК выразил серьезную озабоченность по поводу общей ситуации в спортивном сообществе Беларуси», - отмечается в сообщении.

 
 
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Исполнительный комитет (ИБ) Международного олимпийского комитета (МОК) по итогам прошедшей 25 ноября 2020 года виртуального заседания решил начать официальную...
 
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