ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Аргентине в связи со смертью Диего Марадоны объявили трёхдневный траур

26.11.2020 10:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Аргентины. Трехдневный национальный траур объявлен в Аргентине в связи со смертью легендарного футболиста Диего Марадоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Аргентине в связи со смертью Диего Марадоны объявили трёхдневный траур

В Аргентине в связи со смертью Диего Марадоны объявили трёхдневный траур

По всей стране люди выходят на улицы, несут цветы и свечи к стихийным мемориалам, чтобы почтить память спортсмена.  

Внезапно остановилось сердце. Умер легендарный Диего Марадона

Марадона ушел из жизни вечером 25 ноября в возрасте 60 лет. Вскрытие показало, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая вызвала отек легких.  

В Аргентине в связи со смертью Диего Марадоны объявили трёхдневный траур

В Аргентине в связи со смертью Диего Марадоны объявили трёхдневный траур

Церемония прощания с легендой футбола пройдет 26 ноября в президентском дворце Каса Росада в Буэнос-Айресе.  

Люди в материале: Диего Марадона

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Аргентины. Трехдневный национальный траур объявлен в Аргентине в связи со смертью легендарного футболиста Диего Марадоны, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чай во дворе пить или революцию делать: очевидное для "невероятных"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика