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В Аргентине в связи со смертью Диего Марадоны объявили трёхдневный траур
Источник материала: СТВ
Новости Аргентины. Трехдневный национальный траур объявлен в Аргентине в связи со смертью легендарного футболиста Диего Марадоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По всей стране люди выходят на улицы, несут цветы и свечи к стихийным мемориалам, чтобы почтить память спортсмена.
Марадона ушел из жизни вечером 25 ноября в возрасте 60 лет. Вскрытие показало, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая вызвала отек легких.
Церемония прощания с легендой футбола пройдет 26 ноября в президентском дворце Каса Росада в Буэнос-Айресе.
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Новости Аргентины. Трехдневный национальный траур объявлен в Аргентине в связи со смертью легендарного футболиста Диего Марадоны, сообщили в программе Новости «24...
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