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Какие вопросы обсудят Александр Лукашенко и Сергей Лавров?

26.11.2020 10:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ситуация в нашей стране, а также двусторонние и международные темы. В Минске 26 ноября проходит коллегия министерств иностранных дел Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Какие вопросы обсудят Александр Лукашенко и Сергей Лавров?

Главы ведомств уже успели провести встречу один на один. После переговоров в узком составе планируется продолжить обсуждение двусторонней и международной повестки, перспективы снятия ограничений на передвижение на белорусско-российской границе и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.  

Какие вопросы обсудят Александр Лукашенко и Сергей Лавров?

Сегодня же с главой МИД России встретится Президент Беларуси. Александр Лукашенко и Сергей Лавров обсудят торгово-экономическое взаимодействие двух стран, а также международные темы. Блок вопросов касается сотрудничества в рамках ЕАЭС, СНГ и ОДКБ.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Сергей Лавров, Владимир Макей

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ситуация в нашей стране, а также двусторонние и международные темы. В Минске 26 ноября проходит коллегия министерств иностранных дел Беларуси и...
 
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