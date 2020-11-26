



«В детстве я завидовала тем, у кого был старший брат. Да, он может, конечно, и подзатыльник дать, зато от всех других охранит. Любит он тебя, пусть тайком..., —





В детстве я не знала, что старший брат может равнодушно смотреть на то, как младшего размазывают по стенке дворовые хулиганы. Что он может бесконечно долго, с фартовой гордыней держать паузу.





Выжидать момента, чтобы подойти к младшему и брезгливо сказать что-то вроде: «Ну да, отделали тебя по полной, не ной, братан, это не по-мужски».





И удалиться в бункер... извините, в шалаш.





К своим игрушкам — от мавзолея до сериала «Адмиралъ».





К своим излюбленным, блестящим до головокружения, офицерским сапогам. К крестам на фоне триколора. К триколорам на фоне крестов. К романтике «белых» или «красных», абы сильных. К глубинному народу, которого вообще-то в природе не бывает.





Старшему брату никто не брат. Даже этот якобы «глубинный». А уж тем более — чужой. Младший, «мелкий», как ныне говорят старшие братья.





Еще полгода назад меня удивил бы обвал дружелюбия по отношению к России аж на 11 процентных пунктов за несколько месяцев. Казалось, те, кто понял, «гнилая» интеллигенция,- поняли все уже давно, а остальные не поймут никогда, тем более, что никакой недружественной риторики по отношению к России в рядах оппонентов власти не было.

Я недооценила белорусов. Мы все нас недооценили. Мы стремительно взрослеем. Взрослеть это и значит знать, что за тебя никто не заступится. Что у тебя нет «старших братьев».



