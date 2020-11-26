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Юлия Чернявская: У беларусов нет "старших братьев"

26.11.2020 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Культуролог — про обвал дружелюбия беларусов по отношению к России.


«В детстве я завидовала тем, у кого был старший брат. Да, он может, конечно, и подзатыльник дать, зато от всех других охранит. Любит он тебя, пусть тайком..., — 

В детстве я не знала, что старший брат может равнодушно смотреть на то, как младшего размазывают по стенке дворовые хулиганы. Что он может бесконечно долго, с фартовой гордыней держать паузу. 

Выжидать момента, чтобы подойти к младшему и брезгливо сказать что-то вроде: «Ну да, отделали тебя по полной, не ной, братан, это не по-мужски».

И удалиться в бункер... извините, в шалаш.

К своим игрушкам — от мавзолея до сериала «Адмиралъ».

К своим излюбленным, блестящим до головокружения, офицерским сапогам. К крестам на фоне триколора. К триколорам на фоне крестов. К романтике «белых» или «красных», абы сильных. К глубинному народу, которого вообще-то в природе не бывает.

Старшему брату никто не брат. Даже этот якобы «глубинный». А уж тем более — чужой. Младший, «мелкий», как ныне говорят старшие братья.

Еще полгода назад меня удивил бы обвал дружелюбия по отношению к России аж на 11 процентных пунктов за несколько месяцев. Казалось, те, кто понял, «гнилая» интеллигенция,- поняли все уже давно, а остальные не поймут никогда, тем более, что никакой недружественной риторики по отношению к России в рядах оппонентов власти не было.

Я недооценила белорусов. Мы все нас недооценили. Мы стремительно взрослеем. Взрослеть это и значит знать, что за тебя никто не заступится. Что у тебя нет «старших братьев». 


Кстати, к коллективному Западу у меня тоже есть вопросы. Но чего не отнять — он никогда не использовал риторики «братства», - написала Юлия Чернявская в своем Фейсбуке.
 
 
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Культуролог — про обвал дружелюбия беларусов по отношению к России.
 
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