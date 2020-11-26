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МЧС вело штрафы за флаги на фасадах

26.11.2020 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МЧС усилило правилами противопожарной безопасности свое постановление № 13 от 25 марта 2020 года.


А если так?


В документ введена норма, которая не допускает размещение изделий из горючего текстиля на фасадах, крышах и наружных поверхностях выступающих частей зданий (терраса, крыльцо, ступени и др.), самих зданиях, сооружениях и помещениях. Это касается текстиля, «не предусмотренного проектной документацией», за исключением случаев, установленных законодательством.

Проще говоря, теперь будут штрафовать за БЧБ-флаги по статье 23.56 КоАП: граждан — до 30 базовых величин, а юрлиц — до 200 БВ.
 
 
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МЧС усилило правилами противопожарной безопасности свое постановление № 13 от 25 марта 2020 года.
 
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