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Тело не нашли: суд об убийстве топ-менеджера предприятия начнется в Минске

26.11.2020 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский городской суд в пятницу начнет рассмотрение уголовного дела об убийстве менеджера одного из минских предприятий, по нему в качестве обвиняемых проходят двое мужчин.В учебники по криминалистике оно войдет как уголовное дело без тела убитого.


Расследование уголовного дела об убийстве в Минске начальника отдела продаж одного из предприятий столицы проводило главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета.

"27 ноября в 10:00 Мингорсуд в выездном судебном заседании суда Московского района начнет рассмотрение данного уголовного дела", - сообщили Sputnik в четверг в суде.

Фигурантам дела предъявлено обвинение по статьям "Убийство" и "Кража".

В материалах дела есть орудие убийства - молоток, собраны иные доказательства совершения убийства в 2016 году, но тело убитого до сих пор не найдено.

Как ранее сообщал СК, в Минском районе был обнаружен автомобиль Audi Q7, принадлежавший пропавшему мужчине. С санкции прокурора транспортное средство было осмотрено - в багажнике найдены следы крови, а также изъяты другие образцы биологического материала.

"По результатам проведенных экспертиз было установлено, что кровь – хозяина автомобиля, а биологические следы принадлежат его знакомому", - рассказали в СК.

"Проанализировав имеющуюся в распоряжении следствия информацию, в том числе полученную в ходе опроса 29-летнего минчанина, который изначально сообщил сведения о возможном пребывании разыскиваемого в России, было принято решение о задержании его и владельца пейнтбольного клуба по подозрению в совершении убийства", - уточнили следователи.

Они также сообщили что в ходе следствия обвиняемые несколько раз меняли показания.

"При этом позиция следствия, на фоне изменчивости фигурантов, предельно твердая – несмотря на так и не найденное тело, получено достаточное количество прямых и косвенных доказательств причастности обоих обвиняемых к убийству", - заявили в СК.
 
Теги: Минск
 
 
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Минский городской суд в пятницу начнет рассмотрение уголовного дела об убийстве менеджера одного из минских предприятий, по нему в качестве обвиняемых проходят...
 
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