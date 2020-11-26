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Фанаты "Динамо Минск" пригрозили футболистам признать их "врагами народа". За что?

26.11.2020 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во многие белорусские футбольные клубы начали приходить запросы на подписание коллективного письма в поддержку правящаго режима.

Командам предлагается прислать списки тех, кто готов подписать письмо до 27 ноября, передает Tribuna.

Такие же письма получили судьи от департамента судейства.

В ответ с мощным обращением к футболистам выступили фанаты минского «Динамо», предупредив, что тот, кто подпишет письмо станет «предателем своего народа».

“Верим в совесть динамовцев и предупреждаем: каждый, кто подпишет это г..но, навсегда останется предателем своего народа и опозоренным чудовищем в глазах всех фанатов Динамо Минск! Это официальная позиция всех фанов Динамо Минск”, — заявили фанаты.

24 ноября Национального олимпийского комитета Беларуси под письмом в поддержку властей появились первые подписи. Они принадлежат пяти олимпийским чемпионам – Александру Масейкову, Янине Провалинской-Корольчик, Алексею Абалмасову, Екатерине Карстен и Сергею Булыгину.

Ранее открытое письмо спортивной общественности за новые выборы и против насилия со стороны силовиков подписали более 1150 человек. 

Среди них двое игроков высшей лиги – Бай Джемал Куршубадзе («Смолевичи») и Дмитрий Байдук («Городея»). Также среди подписантов Виталий Гурков, Елена Левченко, Ольга  Барабанщикова, Геннадий Тумилович, Олег Дулуб, Александра Герасименя и другие.
 
Теги: Минск
 
 
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Во многие белорусские футбольные клубы начали приходить запросы на подписание коллективного письма в поддержку правящаго режима.
 
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