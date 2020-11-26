Tribuna . Командам предлагается прислать списки тех, кто готов подписать письмо до 27 ноября, передает





Такие же письма получили судьи от департамента судейства.





В ответ с мощным обращением к футболистам выступили фанаты минского «Динамо», предупредив, что тот, кто подпишет письмо станет «предателем своего народа».





“Верим в совесть динамовцев и предупреждаем: каждый, кто подпишет это г..но, навсегда останется предателем своего народа и опозоренным чудовищем в глазах всех фанатов Динамо Минск ! Это официальная позиция всех фанов Динамо Минск”, — заявили фанаты.





24 ноября Национального олимпийского комитета Беларуси под письмом в поддержку властей появились первые подписи. Они принадлежат пяти олимпийским чемпионам – Александру Масейкову, Янине Провалинской-Корольчик, Алексею Абалмасову, Екатерине Карстен и Сергею Булыгину.





Ранее открытое письмо спортивной общественности за новые выборы и против насилия со стороны силовиков подписали более 1150 человек.





Среди них двое игроков высшей лиги – Бай Джемал Куршубадзе («Смолевичи») и Дмитрий Байдук («Городея»). Также среди подписантов Виталий Гурков, Елена Левченко, Ольга Барабанщикова, Геннадий Тумилович, Олег Дулуб, Александра Герасименя и другие.