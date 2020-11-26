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Мнение: Лавров обсудит с Лукашенко досрочные выборы
Источник материала: Партизан
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью
Представители России не раз подчеркивали, что в первую очередь необходимо выполнять то, что обещано: проводить конституционную реформу и досрочные выборы.
«Все от Лукашенко этого и ждут, значительная часть белорусского населения и, собственно, российское руководство тоже считают, что без этого не обойтись», - указал эксперт, добавив при этом, что переговоры в Минске вряд ли будут проходить в критической плоскости.
Напомним, что глава МИД РФ уже в Минске. Сначала у него встреча с Макеем, потом - с Лукашенко.
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