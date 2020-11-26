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На Окрестина ужесточили требования к передачам: Вот новые правила
Источник материала: Партизан
Волонтеры с Окрестина (@spiski_okrestina)
Правила приёма продуктов на Окрестина изменились. Все продукты должны передаваться с указанием сроков годности.
Если продукт находится в прозрачной упаковке - можете так и передавать. Если упаковка продукта не прозрачная или прозрачность составляет менее 50 % - продукт перекладывается в прозрачный пакет и вкладывается оригинальная упаковка продукта.
Важная просьба: не передавать вареную колбасу (вообще) и в принципе много колбасы, сала! Буквально на 2-3 дня. Хранить продукты негде - холодильников нет, многое портится.
Напомним, приём передач в ИВС и ЦИП происходит по живой очереди по четвергам с 10:00 до 18:00 без перерывов на обед по адресу: 1-й пер. Окрестина, 36.
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Волонтеры с Окрестина (@spiski_okrestina) сообщают, что на Окрестина изменились правила приема продуктов. Теперь там заботятся о здоровье задержанных.
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