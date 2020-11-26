На Окрестина ужесточили требования к передачам: Вот новые правила









Правила приёма продуктов на Окрестина изменились. Все продукты должны передаваться с указанием сроков годности.





Если продукт находится в прозрачной упаковке - можете так и передавать. Если упаковка продукта не прозрачная или прозрачность составляет менее 50 % - продукт перекладывается в прозрачный пакет и вкладывается оригинальная упаковка продукта.





Важная просьба: не передавать вареную колбасу (вообще) и в принципе много колбасы, сала! Буквально на 2-3 дня. Хранить продукты негде - холодильников нет, многое портится.

Напомним, приём передач в ИВС и ЦИП происходит по живой очереди по четвергам с 10:00 до 18:00 без перерывов на обед по адресу: 1-й пер. Окрестина, 36.