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На Окрестина ужесточили требования к передачам: Вот новые правила

26.11.2020 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Волонтеры с Окрестина (@spiski_okrestina) сообщают, что на Окрестина изменились правила приема продуктов. Теперь там заботятся о здоровье задержанных.



Правила приёма продуктов на Окрестина изменились. Все продукты должны передаваться с указанием сроков годности.

Если продукт находится в прозрачной упаковке - можете так и передавать. Если упаковка продукта не прозрачная или прозрачность составляет менее 50 % - продукт перекладывается в прозрачный пакет и вкладывается оригинальная упаковка продукта.

Важная просьба: не передавать вареную колбасу (вообще) и в принципе много колбасы, сала! Буквально на 2-3 дня. Хранить продукты негде - холодильников нет, многое портится.

Напомним, приём передач в ИВС и ЦИП происходит по живой очереди по четвергам с 10:00 до 18:00 без перерывов на обед по адресу: 1-й пер. Окрестина, 36.
 
 
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Волонтеры с Окрестина (@spiski_okrestina) сообщают, что на Окрестина изменились правила приема продуктов. Теперь там заботятся о здоровье задержанных.
 
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