Источник материала: Sputnik Беларусь

Что ожидает экономику стран ЕАЭС в 2021 году и когда завершится кризис, спровоцированный пандемией COVID‑19? Как будет восстанавливаться деловая активность и взаимная торговля? Что происходит с доходами населения и безработицей?

На эти и другие вопросы отвечают ведущие экономисты и аналитики Евразийского банка.

Спикеры в Минске:

старший аналитик Центра странового анализа ЕАБР Анатолий ХАРИТОНЧИК;

В Москве:

главный экономист Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений ВИНОКУРОВ;

руководитель Центра странового анализа ЕАБР Алексей КУЗНЕЦОВ;

старший аналитик Центра странового анализа ЕАБР Константин ФЕДОРОВ.

В Бишкеке:

старший аналитик Центра странового анализа ЕАБР Айгуль БЕРДИГУЛОВА.