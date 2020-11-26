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Что ожидает экономику стран ЕАЭС в 2021 году

26.11.2020 11:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Что ожидает экономику стран ЕАЭС в 2021 году и когда завершится кризис, спровоцированный пандемией COVID‑19? Как будет восстанавливаться деловая активность и взаимная торговля? Что происходит с доходами населения и безработицей?

На эти и другие вопросы отвечают ведущие экономисты и аналитики Евразийского банка. 

Спикеры в Минске:

  • старший аналитик Центра странового анализа ЕАБР Анатолий ХАРИТОНЧИК;

В  Москве:

  • главный экономист Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений ВИНОКУРОВ;
  • руководитель Центра странового анализа ЕАБР Алексей КУЗНЕЦОВ;
  • старший аналитик Центра странового анализа ЕАБР Константин ФЕДОРОВ.

В Бишкеке:

  • старший аналитик Центра странового анализа ЕАБР Айгуль БЕРДИГУЛОВА.

 

 
Теги: Минск
 
 
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