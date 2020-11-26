В МГЛУ рассказали, смогут ли восстановиться отчисленные студенты

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 ноя – Sputnik. Отчисленные из МГЛУ студенты не обращались в университет с просьбой о восстановлении, рассказала ректор вуза Наталья Лаптева.

Во время встречи со студентами – представителями всех факультетов обсуждалась судьба отчисленных студентов: могут ли их восстановить и каковы условия университета? Ректор уверяет: никто из отчисленных студентов за такой возможностью не обращался.

"Если студенты хотят восстановиться – есть стандартная процедура, которая определяется правилами восстановления и перевода. Для этого студенту необходимо обратиться в университет. Если же студент не согласен с вынесенным дисциплинарным взысканием – есть процедуры для их обжалования", – сообщили в МГЛУ.

В университете уверяют, что в действительности многие отчисленные студенты не обращаются за восстановлением. Возможно, потому, что такое отчисление сыграло им на руку – оно "помогло им поступить в университеты за границей, в которые они не смогли поступить на общих основаниях".

"Поэтому администрация рассматривает каждый конкретный случай в индивидуальном порядке. Были ситуации, когда в СМИ уже возмущаются, а в университет никто даже не обращался – соответственно, возникает резонный вопрос, чего человек на самом деле добивается такими действиями", – говорится в сообщении.

Учеба онлайн – будет ли дешевле?

На собрании студентов волновал и ряд других вопросов. Например, касающихся оплаты обучения: будет ли она повышаться или понижаться, особенно в контексте дистанционного обучения?

Ректор объяснила, что с переходом на онлайн-обучение расходов меньше не становится.

"Плата складывается из 11 позиций. С переходом на онлайн-обучение расходов меньше не становится. Вовлекаются дополнительные ресурсы, например, на обучение работе с платформами и на сами платформы. Однако есть надежда, что увеличивать стоимость не потребуется", – пояснили в университете.

Будет ли расти плата за обучение, сложно сказать: все будет зависеть от "экономических показателей и планов на следующий год, согласованных министерством образования".

Обеспечение безопасности

Студентов волновал вопрос, почему в университете введена пропускная система и устанавливаются турникеты – решение об этом было принято после 4 сентября. Сейчас в фойе корпуса А идет установка турникетов, работы планируют завершить в декабре.

"Охраной объектов сейчас занимается департамент охраны МВД, с которым в сентябре был заключен договор на охранные услуги", – пояснили в вузе.

При этом студентам напомнили, что департамент охраны никаким образом не подчиняется администрации МГЛУ: у них есть свои инструкции, как обеспечивать безопасность здания.

Напомним, 1 сентября студенты МГЛУ, как и учащиеся других вузов, вышли на акции протеста, а затем стали часто собираться в холлах университета и петь песни. После одного из таких собраний 4 сентября в МГЛУ прошли задержания. В МВД пояснили, что тогда молодых людей задерживали по факту ранее совершенных правонарушений .

Студенческий вопрос

В конце октября Александр Лукашенко высказался по поводу студентов, которые устраивают забастовки и несанкционированные акции в вузах, пригрозив им отчислением .

"Пожалуйста, отправьте их, как я говорил: кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели. Их тоже единицы, но которые гадко себя ведут в вузах", – сказал президент.

После этого студенты многих вузов стали сообщать о массовых отчислениях. Президент также поручил правительству разработать документ о непризнании иностранных дипломов.

Однако спустя пару недель президент вновь поручил разобраться со студенческими отчислениями, но уже рассмотреть вопросы их возможного восстановления. По его словам, эти 300 студентов, которых "выкинули", "не отмороженные" или "какие-то плохие, некоторые даже очень способные люди", а в Польше они будут никому не нужны.

После этого во многих вузах стали создаваться соответствующие комиссии, которые должны были рассмотреть вопросы восстановления.

По какому принципу решают, кого восстановить, а кого нет, неизвестно. Также не сообщается официальное число тех, кто был отчислен, и тех, кого в итоге восстановили.

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