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В Лунинецком районе Ford врезался в ограждение кладбища и перевернулся
Источник материала: Tut.by
Водитель получил тяжелые травмы в аварии, которая произошла ночью 25 ноября в Лунинецком районе,
По предварительной информации, 27-летний минчанин, управляя Ford Fusion, двигался по трассе Лунинец — Пинск. На 12-м километре дороги он неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где автомобиль врезался в железобетонное ограждение кладбища и перевернулся.
В результате ДТП водитель легковушки получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Ремнем безопасности мужчина пристегнут не был.
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В результате ДТП водитель легковушки получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Ремнем безопасности мужчина пристегнут не был.
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