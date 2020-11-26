В Лунинецком районе Ford врезался в ограждение кладбища и перевернулся

Источник материала: Tut.by

Водитель получил тяжелые травмы в аварии, которая произошла ночью 25 ноября в Лунинецком районе, сообщили в ГАИ.





По предварительной информации, 27-летний минчанин, управляя Ford Fusion, двигался по трассе Лунинец — Пинск. На 12-м километре дороги он неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где автомобиль врезался в железобетонное ограждение кладбища и перевернулся.

В результате ДТП водитель легковушки получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Ремнем безопасности мужчина пристегнут не был.