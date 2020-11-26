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В Лунинецком районе Ford врезался в ограждение кладбища и перевернулся

26.11.2020 11:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель получил тяжелые травмы в аварии, которая произошла ночью 25 ноября в Лунинецком районе, сообщили в ГАИ.


По предварительной информации, 27-летний минчанин, управляя Ford Fusion, двигался по трассе Лунинец — Пинск. На 12-м километре дороги он неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где автомобиль врезался в железобетонное ограждение кладбища и перевернулся.

В результате ДТП водитель легковушки получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Ремнем безопасности мужчина пристегнут не был.

 
 
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В результате ДТП водитель легковушки получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Ремнем безопасности мужчина пристегнут не был.
 
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