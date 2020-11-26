|
УКС Гомеля не платило за коммуналку в 11 квартирах, а расходы «вешало» на товарищество собственников
Источник материала: Tut.by
УКС Гомеля полтора года не оплачивало коммунальные расходы 11 зарегистрированных за предприятием квартир — за все платило товарищество собственников,
В одной из новостроек УКС не распродал 11 квартир. Расходы по их содержанию предприятие переложило на товарищество собственников.
Товарищество пять раз обращалось в УКС с жалобами, но в управлении на них не реагировали. После того как в конфликт вмешался КГК, Управление капитального строительства в полном объеме возместило товариществу затраты по содержанию квартир, а это 5200 рублей. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УКС Гомеля не платило за коммуналку в 11 квартирах, а расходы «вешало» на товарищество собственников
УКС Гомеля полтора года не оплачивало коммунальные расходы 11 зарегистрированных за предприятием квартир - за все платило товарищество собственников.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)