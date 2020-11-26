УКС Гомеля не платило за коммуналку в 11 квартирах, а расходы «вешало» на товарищество собственников

Источник материала: Tut.by

УКС Гомеля полтора года не оплачивало коммунальные расходы 11 зарегистрированных за предприятием квартир — за все платило товарищество собственников, сообщили в Комитете госконтроля.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В одной из новостроек УКС не распродал 11 квартир. Расходы по их содержанию предприятие переложило на товарищество собственников.

Товарищество пять раз обращалось в УКС с жалобами, но в управлении на них не реагировали. После того как в конфликт вмешался КГК, Управление капитального строительства в полном объеме возместило товариществу затраты по содержанию квартир, а это 5200 рублей. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.