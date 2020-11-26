«Квартет И» наконец-то выступит в Минске. Билеты - до 350 рублей

Источник материала: Tut.by

Уже через неделю комики из «Квартета И» сыграют в Минске свой классический спектакль «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках». Известная четверка выступит на сцене Дворца Республики 3 декабря.



Фото: instagram.com/kvartet_i_teatr

Квартет «И» — артисты с уникальным чувством юмора, энергией и особенным взглядом на жизнь. На столичной сцене Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов будут говорить с иронией о важном и несерьезном.

В спектакле четверка комиков представлена именно такой, которой она полюбилась зрителям, — союзом никогда не унывающих и не стареющих 40-летних «мальчишек». После серии переносов концертов артисты обещают, несмотря ни на что, приехать в белорусскую столицу 3 декабря, чтобы подарить минчанам заряд позитивных эмоций и два с половиной часа искреннего смеха.