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«Квартет И» наконец-то выступит в Минске. Билеты - до 350 рублей

26.11.2020 11:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже через неделю комики из «Квартета И» сыграют в Минске свой классический спектакль «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках». Известная четверка выступит на сцене Дворца Республики 3 декабря.


Фото: instagram.com/kvartet_i_teatr

Квартет «И» — артисты с уникальным чувством юмора, энергией и особенным взглядом на жизнь. На столичной сцене Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов будут говорить с иронией о важном и несерьезном.

В спектакле четверка комиков представлена именно такой, которой она полюбилась зрителям, — союзом никогда не унывающих и не стареющих 40-летних «мальчишек». После серии переносов концертов артисты обещают, несмотря ни на что, приехать в белорусскую столицу 3 декабря, чтобы подарить минчанам заряд позитивных эмоций и два с половиной часа искреннего смеха.

Когда: 3 декабря, 19.00
Где: Дворец Республики
Сколько: 40−260 рублей; VIP-зона: 300−350 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Уже через неделю комики из «Квартета И» сыграют в Минске свой классический спектакль «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках»....
 
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