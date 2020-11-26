«Мать думает, что я лучший. А я никогда не перечу матери». Главные цитаты Диего Марадоны

Источник материала: Tut.by

25 ноября в возрасте 60 лет умер один из величайших футболистов в истории — Диего Марадона. Аргентинец запомнился не только эффектными голами и эксцентричными поступками, но и яркими цитатами, объясняющими стиль его жизни.



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«Нет смысла спорить о том, кто лучше — я или Пеле. Любой скажет, что я».

«Я аргентинец по самые яйца. Я хочу умереть в своей стране».

«Я могу быть белым или черным. Но серым не буду никогда».

«Наркотики заставили меня пропустить самое важное: взросление дочерей. И этого я себе не прощу никогда».

«Мать думает, что я лучший. А я никогда не перечу матери».

«Да, я пошел против папы римского. Это случилось потому, что я приехал в Ватикан и увидел крыши из золота. А потом услышал, как папа говорит о том, что церковь беспокоится о бедных детях… Но, черт возьми, продай крышу, сделай хоть что-нибудь!»



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«Не распускайте обо мне слухи. Конечно, я люблю своих игроков, но в рамках приличий».

«В психиатрической клинике, где я лечился, один считал себя Наполеоном, а другой — Сан-Мартином. Мне никто не верил, что я — Марадона».

«Я в какой-то мере лучше политиков: они публичные люди, а я — популярный».

«Я надел футболку национальной сборной, и она стала единым целым с моей кожей. Так будет до конца моих дней».

«Аргентина — это я».



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«Тренер, который празднует победу своей команды, должен делать это таким образом, чтобы не огорчить соперника еще больше».

«Какой смысл делать капитаном человека, который перед игрой бегает в туалет по двадцать раз?»

«Если женихи моих дочерей заставят их заплакать хотя бы пару раз, с каждым из них наверняка произойдет несчастный случай».

«Этот гол был забит отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой Бога».



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«Чтобы всего этого достичь, мне пришлось тяжело работать. Если кто-то отрицает этот факт — он может поцеловать меня в задницу».

«Если я умру, я снова появлюсь на свет Диего Армандо Марадоной. Я футболист, который приносит счастье людям, и этого для меня более чем достаточно».